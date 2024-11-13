https://ria.ru/20241113/gaz-1983615007.html

Автомобиль ГАЗ для эвакуации раненых отправили в зону СВО из Дзержинска

Автомобиль ГАЗ для эвакуации раненых отправили в зону СВО из Дзержинска - РИА Новости, 13.11.2024

Автомобиль ГАЗ для эвакуации раненых отправили в зону СВО из Дзержинска

Автомобиль ГАЗ для эвакуации раненых бойцов отправили в зону проведения специальной военной операции из города Дзержинска Нижегородской области, сообщает... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:47

2024-11-13T19:47

2024-11-13T19:47

надежные люди

нижегородская область

группа газ

министерство обороны рф (минобороны рф)

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Автомобиль ГАЗ для эвакуации раненых бойцов отправили в зону проведения специальной военной операции из города Дзержинска Нижегородской области, сообщает пресс-служба городской администрации. Партию гуманитарной помощи при поддержке членов городского Совета ветеранов СВО собрали национально-культурные центры – общественная организация выходцев из Республики Таджикистан "Умед" (Надежда), местная национально-культурная автономия азербайджанцев и региональная общественная организация "Карачаево-Черкесское землячество". "Автомобиль ГАЗ-3308 для эвакуации раненых оборудован носилками и специальными лежаками. Из Дзержинска он отправился в Координационный центр защиты и адаптации мигрантов, откуда будет передан в зону СВО. В автомобиле "за ленту" отправилось теплое нательное белье, предметы личной гигиены и средства первой необходимости", - говорится в сообщении. Городской Совет ветеранов СВО помогает также тем, кто хочет подписать контракт с Минобороны РФ. "Смена погоды – самое непростое время на фронте, особенно когда бойцам нужно в короткие сроки утепляться в преддверии холодов. А значит, нужно менять всю форму: обувь, одежду, нательное белье. Сейчас фронт существенно двинулся в нашу пользу, ребята будут по-новому переделывать блиндажи, им нужны стройматериалы. Помимо гуманитарной помощи, мы помогаем тем, кто хочет подписать контракт. При поддержке Совета ветеранов СВО они могут получить обмундирование: бронежилеты, шапки, кепки, форму, ботинки и рюкзаки", - приводятся в сообщении слова председателя правления Совета ветеранов СВО города Дзержинска Алексея Чубина. Также партия гумпомощи отправилась в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Мулино, где проходят лечение бойцы со всей страны, в том числе из Дзержинска.

https://ria.ru/20241113/irkutsk-1983566020.html

https://ria.ru/20241113/svo-1983513797.html

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нижегородская область, группа газ, министерство обороны рф (минобороны рф), сво