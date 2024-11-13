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СМИ: ВСУ отправляют медиков и поваров на передовую - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ft-1983452402.html
СМИ: ВСУ отправляют медиков и поваров на передовую
СМИ: ВСУ отправляют медиков и поваров на передовую - РИА Новости, 13.11.2024
СМИ: ВСУ отправляют медиков и поваров на передовую
ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:47
2024-11-13T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями. "Двое командиров подразделений на восточном фронте заявили, что квалифицированный персонал, включая медиков, ранее уже направлялся в пехоту", - пишет издание. По сообщению одного из командиров, он раньше уже "отправлял в окопы поваров" из своего отряда на передовую. По данным газеты, исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее сообщал, что из-за сложной ситуации некоторых служащих ВВС направляли в подразделения на передовой. Однако представитель ВСУ опроверг изданию эти заявления, утверждая, что инженеры, пилоты, техники и медики в составе украинских ВВС остаются на предназначенных для них позициях. Тем не менее, он подтвердил, что сейчас больше медиков направляются в "пункты стабилизации" у линии фронта в связи с ожидающимися более интенсивными боями и тяжелыми потерями. Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983449062.html
https://ria.ru/20241113/podkhod-1983445278.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
СМИ: ВСУ отправляют медиков и поваров на передовую

FT: ВСУ из-за нехватки людей отправляют медиков и поваров на передовую

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями.
"Двое командиров подразделений на восточном фронте заявили, что квалифицированный персонал, включая медиков, ранее уже направлялся в пехоту", - пишет издание. По сообщению одного из командиров, он раньше уже "отправлял в окопы поваров" из своего отряда на передовую.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Жители Украины стали меньше поддерживать ВСУ, пишет Bloomberg
Вчера, 10:27
По данным газеты, исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее сообщал, что из-за сложной ситуации некоторых служащих ВВС направляли в подразделения на передовой. Однако представитель ВСУ опроверг изданию эти заявления, утверждая, что инженеры, пилоты, техники и медики в составе украинских ВВС остаются на предназначенных для них позициях. Тем не менее, он подтвердил, что сейчас больше медиков направляются в "пункты стабилизации" у линии фронта в связи с ожидающимися более интенсивными боями и тяжелыми потерями.
Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Трампу дали неожиданный совет по Украине
Вчера, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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