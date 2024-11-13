https://ria.ru/20241113/ft-1983452402.html

СМИ: ВСУ отправляют медиков и поваров на передовую

СМИ: ВСУ отправляют медиков и поваров на передовую - РИА Новости, 13.11.2024

СМИ: ВСУ отправляют медиков и поваров на передовую

ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:47

2024-11-13T10:47

2024-11-13T10:47

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями. "Двое командиров подразделений на восточном фронте заявили, что квалифицированный персонал, включая медиков, ранее уже направлялся в пехоту", - пишет издание. По сообщению одного из командиров, он раньше уже "отправлял в окопы поваров" из своего отряда на передовую. По данным газеты, исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее сообщал, что из-за сложной ситуации некоторых служащих ВВС направляли в подразделения на передовой. Однако представитель ВСУ опроверг изданию эти заявления, утверждая, что инженеры, пилоты, техники и медики в составе украинских ВВС остаются на предназначенных для них позициях. Тем не менее, он подтвердил, что сейчас больше медиков направляются в "пункты стабилизации" у линии фронта в связи с ожидающимися более интенсивными боями и тяжелыми потерями. Ранее Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от главкома ВСУ Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983449062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины