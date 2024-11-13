https://ria.ru/20241113/fsb-1983446117.html

Украинский диверсант рассказал, где купил компоненты для коктейля Молотова

Украинский диверсант рассказал, где купил компоненты для коктейля Молотова - РИА Новости, 13.11.2024

Украинский диверсант рассказал, где купил компоненты для коктейля Молотова

Задержанный украинский агент признался, что купил в Екатеринбурге компоненты "коктейля Молотова" для поджога электроподстанции в Нижнем Тагиле. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:12

2024-11-13T10:12

2024-11-13T10:12

происшествия

нижний тагил

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983445678_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11dde5f8bdf4da4b588fee2054b25fbe.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Задержанный украинский агент признался, что купил в Екатеринбурге компоненты "коктейля Молотова" для поджога электроподстанции в Нижнем Тагиле. ФСБ сообщила, что в Нижнем Тагиле проукраинский террорист планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги. Злоумышленник арестован и дал признательные показания, у него изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, в его аккаунте в Telegram обнаружена переписка с украинскими спецслужбами. ФСБ обнародовала видео с признанием задержанного на фоне рюкзака с компонентами зажигательного устройства. "Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбург на заправке возле маслобазы", - сказал молодой человек. По словам задержанного, он прибыл в Нижний Тагил, чтобы сделать "коктейль Молотова" и устроить пожар на электроподстанции.

https://ria.ru/20241111/ugon-1983006571.html

https://ria.ru/20241108/podzhog-1982618975.html

нижний тагил

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины, планировавшего теракт на подстанции в Нижнем Тагиле ФСБ сообщила, что в Нижнем Тагиле проукраинский террорист планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги. Злоумышленник арестован и дал признательные показания, у него изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, в его аккаунте в Telegram обнаружена переписка с украинскими спецслужбами. 2024-11-13T10:12 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram