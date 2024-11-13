https://ria.ru/20241113/fsb-1983446117.html
Украинский диверсант рассказал, где купил компоненты для коктейля Молотова
Украинский диверсант рассказал, где купил компоненты для коктейля Молотова - РИА Новости, 13.11.2024
Украинский диверсант рассказал, где купил компоненты для коктейля Молотова
Задержанный украинский агент признался, что купил в Екатеринбурге компоненты "коктейля Молотова" для поджога электроподстанции в Нижнем Тагиле. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:12
2024-11-13T10:12
2024-11-13T10:12
происшествия
нижний тагил
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Задержанный украинский агент признался, что купил в Екатеринбурге компоненты "коктейля Молотова" для поджога электроподстанции в Нижнем Тагиле. ФСБ сообщила, что в Нижнем Тагиле проукраинский террорист планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги. Злоумышленник арестован и дал признательные показания, у него изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, в его аккаунте в Telegram обнаружена переписка с украинскими спецслужбами. ФСБ обнародовала видео с признанием задержанного на фоне рюкзака с компонентами зажигательного устройства. "Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбург на заправке возле маслобазы", - сказал молодой человек. По словам задержанного, он прибыл в Нижний Тагил, чтобы сделать "коктейль Молотова" и устроить пожар на электроподстанции.
https://ria.ru/20241111/ugon-1983006571.html
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нижний тагил
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Задержание мужчины, планировавшего теракт на подстанции в Нижнем Тагиле
ФСБ сообщила, что в Нижнем Тагиле проукраинский террорист планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги.
Злоумышленник арестован и дал признательные показания, у него изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, в его аккаунте в Telegram обнаружена переписка с украинскими спецслужбами.
2024-11-13T10:12
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Нижний Тагил, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Украинский диверсант рассказал, где купил компоненты для коктейля Молотова
ФСБ: украинский диверсант купил в Екатеринбурге компоненты коктейля Молотова