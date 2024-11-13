https://ria.ru/20241113/fsb-1983441059.html
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт - РИА Новости, 13.11.2024
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт по поджогу подстанции проукраинским диверсантом, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:49
2024-11-13T09:49
2024-11-13T10:43
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская железная дорога
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Нижнем Тагиле предотвратили теракт по поджогу подстанции проукраинским диверсантом, сообщили в ЦОС ФСБ."У него (задержанного злоумышленника. — Прим. ред.) обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в <…> Telegram с украинскими спецслужбами", — отметили в ведомстве.Как уточнили в ФСБ, "функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации", гражданин России 1997 года рождения, планировал "за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги".Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области возбудило и расследует уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленника арестовали, он дает признательные показания.ФСБ обнародовала видео с признанием задержанного на фоне рюкзака с компонентами зажигательного устройства."Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбурге на заправке возле маслобазы", — сказал мужчина.По словам злоумышленника, он прибыл в Нижний Тагил, чтобы сделать коктейль Молотова и устроить пожар на электроподстанции.Киевский режим постоянно пытается устроить диверсии на различных объектах энергетики в России. Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, жителя Севастополя, который пытался совершить поджог на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.
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Задержание мужчины, планировавшего теракт на подстанции в Нижнем Тагиле
ФСБ сообщила, что в Нижнем Тагиле проукраинский террорист планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги.
Злоумышленник арестован и дал признательные показания, у него изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, в его аккаунте в Telegram обнаружена переписка с украинскими спецслужбами.
2024-11-13T09:49
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Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловская железная дорога, Происшествия, Россия, Нижний Тагил, Свердловская область, Telegram
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт
ФСБ: в Нижнем Тагиле проукраинский диверсант планировал поджечь подстанцию