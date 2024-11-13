Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 13.11.2024 (обновлено: 10:43 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/fsb-1983441059.html
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт - РИА Новости, 13.11.2024
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт по поджогу подстанции проукраинским диверсантом, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:49
2024-11-13T10:43
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская железная дорога
происшествия
россия
нижний тагил
свердловская область
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983445678_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11dde5f8bdf4da4b588fee2054b25fbe.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Нижнем Тагиле предотвратили теракт по поджогу подстанции проукраинским диверсантом, сообщили в ЦОС ФСБ.&quot;У него (задержанного злоумышленника. — Прим. ред.) обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в &lt;…&gt; Telegram с украинскими спецслужбами&quot;, — отметили в ведомстве.Как уточнили в ФСБ, "функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации", гражданин России 1997 года рождения, планировал "за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги".Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области возбудило и расследует уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленника арестовали, он дает признательные показания.ФСБ обнародовала видео с признанием задержанного на фоне рюкзака с компонентами зажигательного устройства.&quot;Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбурге на заправке возле маслобазы&quot;, — сказал мужчина.По словам злоумышленника, он прибыл в Нижний Тагил, чтобы сделать коктейль Молотова и устроить пожар на электроподстанции.Киевский режим постоянно пытается устроить диверсии на различных объектах энергетики в России. Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, жителя Севастополя, который пытался совершить поджог на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.
https://ria.ru/20241112/perechen-1983365601.html
https://ria.ru/20241018/diversija-1978705333.html
https://ria.ru/20241112/fsb-1983262753.html
россия
нижний тагил
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание мужчины, планировавшего теракт на подстанции в Нижнем Тагиле
ФСБ сообщила, что в Нижнем Тагиле проукраинский террорист планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги. Злоумышленник арестован и дал признательные показания, у него изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, в его аккаунте в Telegram обнаружена переписка с украинскими спецслужбами.
2024-11-13T09:49
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983445678_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf1741d4bd78cea40db53237b431731f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская железная дорога, происшествия, россия, нижний тагил, свердловская область, telegram
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Свердловская железная дорога, Происшествия, Россия, Нижний Тагил, Свердловская область, Telegram
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт

ФСБ: в Нижнем Тагиле проукраинский диверсант планировал поджечь подстанцию

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Нижнем Тагиле предотвратили теракт по поджогу подстанции проукраинским диверсантом, сообщили в ЦОС ФСБ.
«

"У него (задержанного злоумышленника. — Прим. ред.) обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в <…> Telegram с украинскими спецслужбами", — отметили в ведомстве.

Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами
12 ноября, 17:55
Как уточнили в ФСБ, "функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации", гражданин России 1997 года рождения, планировал "за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги".
Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области возбудило и расследует уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленника арестовали, он дает признательные показания.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Мужчина, готовивший диверсию под Белгородом, получил срок
18 октября, 12:40
ФСБ обнародовала видео с признанием задержанного на фоне рюкзака с компонентами зажигательного устройства.
«

"Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбурге на заправке возле маслобазы", — сказал мужчина.

По словам злоумышленника, он прибыл в Нижний Тагил, чтобы сделать коктейль Молотова и устроить пожар на электроподстанции.
Киевский режим постоянно пытается устроить диверсии на различных объектах энергетики в России. Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, жителя Севастополя, который пытался совершить поджог на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.
Задержание агента СБУ, готовившего теракт на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Севастополе арестовали агента СБУ, готовившего теракт
12 ноября, 12:37
 
БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловская железная дорогаПроисшествияРоссияНижний ТагилСвердловская областьTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала