https://ria.ru/20241113/fsb-1983441059.html

В Нижнем Тагиле предотвратили теракт

В Нижнем Тагиле предотвратили теракт - РИА Новости, 13.11.2024

В Нижнем Тагиле предотвратили теракт

В Нижнем Тагиле предотвратили теракт по поджогу подстанции проукраинским диверсантом, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T09:49

2024-11-13T09:49

2024-11-13T10:43

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловская железная дорога

происшествия

россия

нижний тагил

свердловская область

telegram

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Нижнем Тагиле предотвратили теракт по поджогу подстанции проукраинским диверсантом, сообщили в ЦОС ФСБ."У него (задержанного злоумышленника. — Прим. ред.) обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в <…> Telegram с украинскими спецслужбами", — отметили в ведомстве.Как уточнили в ФСБ, "функционер запрещенной в России проукраинской террористической организации", гражданин России 1997 года рождения, планировал "за денежное вознаграждение осуществить террористический акт на расположенной в городе Нижний Тагил электрической подстанции, обеспечивающей энергоснабжение одного из предприятий ВПК региона и инфраструктуру объектов Свердловской железной дороги".Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области возбудило и расследует уголовное дело о приготовлении к теракту. Злоумышленника арестовали, он дает признательные показания.ФСБ обнародовала видео с признанием задержанного на фоне рюкзака с компонентами зажигательного устройства."Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбурге на заправке возле маслобазы", — сказал мужчина.По словам злоумышленника, он прибыл в Нижний Тагил, чтобы сделать коктейль Молотова и устроить пожар на электроподстанции.Киевский режим постоянно пытается устроить диверсии на различных объектах энергетики в России. Накануне ФСБ сообщила о задержании украинского агента, жителя Севастополя, который пытался совершить поджог на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС.

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https://ria.ru/20241018/diversija-1978705333.html

https://ria.ru/20241112/fsb-1983262753.html

россия

нижний тагил

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание мужчины, планировавшего теракт на подстанции в Нижнем Тагиле ФСБ сообщила, что в Нижнем Тагиле проукраинский террорист планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги. Злоумышленник арестован и дал признательные показания, у него изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств, в его аккаунте в Telegram обнаружена переписка с украинскими спецслужбами. 2024-11-13T09:49 true PT0M30S

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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская железная дорога, происшествия, россия, нижний тагил, свердловская область, telegram