https://ria.ru/20241113/frantsiya-1983628278.html

Обвинение потребовало запретить Ле Пен избираться в органы власти

Обвинение потребовало запретить Ле Пен избираться в органы власти - РИА Новости, 13.11.2024

Обвинение потребовало запретить Ле Пен избираться в органы власти

Обвинение по делу об отмывании средств Европарламента потребовало у суда запретить политику Марин Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет, сообщило РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T22:10

2024-11-13T22:10

2024-11-13T23:12

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ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости. Обвинение по делу об отмывании средств Европарламента потребовало у суда запретить политику Марин Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет, сообщило агентство Франс Пресс."Обвинение потребовало наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти для всех подсудимых в данном деле, рассчитанной в зависимости от обязанностей каждого человека", — говорится в заявлении.При этом прокуратура потребовала, чтобы это наказание применили немедленно, не дожидаясь апелляции. Там отметили, что такой шаг "запретит обвиняемым баллотироваться на будущих местных и национальных выборах". Обвинение также запросило для Ле Пен пять лет тюрьмы, из которых три — условно, а два — с электронным браслетом. Партию "Национальное объединение" хотят обязать выплатить штраф в размере двух миллионов евро. С самой Ле Пен также потребовали взыскать 300 тысяч евро.Слушания продлятся до 27 ноября, приговор должны объявить в начале 2025 года.В Париже 30 сентября начался процесс по делу Марин Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" об отмывании средств Европарламента. Политиков обвинили в том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".Ле Пен, которая была евродепутатом в 2004-2017 годах и занимала должность президента партии с 2011 по 2021 год, обвинили также в создании "централизованной системы" отмывания денег Европарламента. Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро. Если ее признают виновной, ей может грозить до десяти лет лишения свободы, штраф в размере одного миллиона евро и невозможность избираться в органы государственной власти в течение пяти-десяти лет. В таком случае Ле Пен не сможет принять участие в президентских выборах 2027-го, на которых опросы прочат ей вероятную победу.

https://ria.ru/20240930/orban-1975624322.html

https://ria.ru/20240909/vybory-1971589742.html

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в мире, марин ле пен, франция, париж, европарламент