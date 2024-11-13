https://ria.ru/20241113/forum-1983393844.html

XIII форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" прошел в Москве

XIII форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" прошел в Москве - РИА Новости, 13.11.2024

XIII форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" прошел в Москве

XIII Московский Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" прошел в столице 12 ноября, сообщают организаторы. РИА Новости, 13.11.2024

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москва

россия

дмитрий зеленин

ммпц

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. XIII Московский Международный форум "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество" прошел в столице 12 ноября, сообщают организаторы.Мероприятие состоялось на площадке ММПЦ "Россия сегодня". Организаторами форума выступили Ассоциация менеджеров, Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ) и Общественная палата города Москвы.В этом году мероприятие объединило сотни участников из ведущих российских и международных компаний, представителей экспертного сообщества, власти, некоммерческих организаций и СМИ. Ключевая тема форума в этом году – "Меняемся сами – меняем мир!". В этом году событие приурочено к десятилетнему юбилею Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Для гостей мероприятия прошли панельная и экспертная сессии, открытые заседания Национального совета по корпоративному волонтерству, а также дискуссии по девяти тематическим трекам.Пленарное заседание форума открыл президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин."Социально ориентированные практики сегодня являются основой для формирования долгосрочных отношений с клиентами и партнерами, оказывают влияние на устойчивость предприятий, играют важную роль в развитии корпоративной культуры и укреплении связей внутри команд. Компании понимают, что вовлеченность в социальные проекты и забота о благополучии сотрудников – это не только этическая, но и экономически обоснованная стратегия, а также ключевой фактор конкурентоспособности организации, способный обеспечить долгосрочное развитие", - приводятся слова Зеленина.Эксперты заседания, представители органов власти, компаний-лидеров повестки и руководители Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) обсудили роль корпоративного волонтерства как мощного инструмента позитивных преобразований, создающего новые ценности через сотрудничество."Главная сила корпоративного добровольчества – потенциал партнерства для позитивных изменений. Как для сотрудников – в прошлом году более 200 тысяч работников компаний-участников Национального совета по корпоративному волонтерству приняли участие в добровольческих акциях, так и для самих компаний – программы корпоративного добровольчества содействуют достижению стратегических целей компаний в области устойчивого развития и вносят вклад в достижение Национальных целей развития РФ за счет постоянного увеличения количества вовлеченных в добровольчество взрослых граждан: активных, компетентных сотрудников компаний и членов их семей. Вклад корпоративного волонтерства в прошлом году, по оценкам Лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара, составил около трети (26%) от всего вклада волонтерства в ВВП РФ", - сказала председатель НСКВ Ирина Жукова.В рамках пленарного заседания и тематических сессий представители компаний-лидеров повестки определили новые векторы совместной работы в области корпоративного волонтерства. Ключевыми темами дискуссий стали: переосмысление роли корпоративного волонтерства в системе управления бизнес-процессами компаний, актуальные подходы к оценке эффективности волонтерских программ, интеграции с местными сообществами и формирование доверия через коммуникации с заинтересованными сторонами."Корпоративное волонтерство, основанное на актуальной потребности общества в определенной форме взаимодействия, обладает серьезным потенциалом как эффективный инструмент выстраивания внешних и внутренних связей, которые поддерживаются понятной каждому идеей добра и неравнодушия - к природе, к ближнему, к благополучию своей земли. Об этом говорит и активно расширяющаяся вовлеченность бизнеса в добровольческие инициативы. Участие в развитии данного направления компаний-лидеров, приверженных принципам устойчивого развития и задающих стандарты не только отраслевого значения, призвано усилить содействие позитивным преобразованиям, которые реализуются благодаря объединяющим ценностям сотрудничества бизнеса и общества", — отметила директор департамента общественных связей ПАО "Аэрофлот" Олеся Владимирова, ее слова привели организаторы.

https://ria.ru/20241016/evseev-1978335714.html

https://ria.ru/20240924/menedzhery-1974415928.html

https://ria.ru/20241030/prosveschenie-1980952264.html

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москва, россия, дмитрий зеленин, ммпц, института гайдара, аэрофлот