https://ria.ru/20241113/flag-1983421171.html

Главком ВМФ вручил первый флаг морской авиации ее начальнику

Главком ВМФ вручил первый флаг морской авиации ее начальнику - РИА Новости, 13.11.2024

Главком ВМФ вручил первый флаг морской авиации ее начальнику

Свой собственный флаг появился у морской авиации, первый главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев вручил его начальнику морской авиации Андрею Пахомову,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T05:10

2024-11-13T05:10

2024-11-13T05:10

россия

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Свой собственный флаг появился у морской авиации, первый главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев вручил его начальнику морской авиации Андрею Пахомову, сообщили в Минобороны РФ. "Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев принял участие в торжественной церемонии вручения первого в истории России флага морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении. "В ходе торжественного мероприятия Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев передал флаг начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову", - добавили в ведомстве. Отмечается, что раньше у морской авиации не было своего символа, но теперь он будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ России. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище, на котором изображена эмблема морской авиации Военно-Морского Флота - золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Как рассказали в Минобороны, якорь и якорная цепь являются символами морской службы, крылья - символом полёта, скорости и мобильности, а сине-голубые лучи флага - традиционные цвета приборного сукна формы одежды военнослужащих морской авиации Военно-Морского Флота. "Вручение флага Морской авиации является историческим событием и закономерно стало подтверждением огромных заслуг морских лётчиков перед Отечеством и Военно-Морским Флотом. На всех этапах зарождения, становления и развития морской авиации они проявляли особое мастерство, мужество и самоотверженность. В настоящее время для морской авиации нет невыполнимых задач в воздушном пространстве над морем и над землёй в различных климатических зонах и широтах", - приводит ведомство слова Моисеева. Также в рамках торжественного мероприятия наиболее отличившимся военнослужащим из состава морской авиации ВМФ были вручены государственные и ведомственные награды.

https://ria.ru/20241111/vmf-1983147229.html

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