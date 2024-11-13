https://ria.ru/20241113/flag-1983421171.html
Главком ВМФ вручил первый флаг морской авиации ее начальнику
Главком ВМФ вручил первый флаг морской авиации ее начальнику - РИА Новости, 13.11.2024
Главком ВМФ вручил первый флаг морской авиации ее начальнику
Свой собственный флаг появился у морской авиации, первый главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев вручил его начальнику морской авиации Андрею Пахомову,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T05:10
2024-11-13T05:10
2024-11-13T05:10
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Свой собственный флаг появился у морской авиации, первый главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев вручил его начальнику морской авиации Андрею Пахомову, сообщили в Минобороны РФ. "Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев принял участие в торжественной церемонии вручения первого в истории России флага морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении. "В ходе торжественного мероприятия Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев передал флаг начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову", - добавили в ведомстве. Отмечается, что раньше у морской авиации не было своего символа, но теперь он будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ России. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище, на котором изображена эмблема морской авиации Военно-Морского Флота - золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Как рассказали в Минобороны, якорь и якорная цепь являются символами морской службы, крылья - символом полёта, скорости и мобильности, а сине-голубые лучи флага - традиционные цвета приборного сукна формы одежды военнослужащих морской авиации Военно-Морского Флота. "Вручение флага Морской авиации является историческим событием и закономерно стало подтверждением огромных заслуг морских лётчиков перед Отечеством и Военно-Морским Флотом. На всех этапах зарождения, становления и развития морской авиации они проявляли особое мастерство, мужество и самоотверженность. В настоящее время для морской авиации нет невыполнимых задач в воздушном пространстве над морем и над землёй в различных климатических зонах и широтах", - приводит ведомство слова Моисеева. Также в рамках торжественного мероприятия наиболее отличившимся военнослужащим из состава морской авиации ВМФ были вручены государственные и ведомственные награды.
https://ria.ru/20241111/vmf-1983147229.html
https://ria.ru/20241103/korabli-1981670635.html
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россия, безопасность
Главком ВМФ вручил первый флаг морской авиации ее начальнику
Главком ВМФ Моисеев вручил первый флаг морской авиации ее начальнику Пахомову
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Свой собственный флаг появился у морской авиации, первый главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев вручил его начальнику морской авиации Андрею Пахомову, сообщили в Минобороны РФ.
"Главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев принял участие в торжественной церемонии вручения первого в истории России флага морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении.
"В ходе торжественного мероприятия Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев передал флаг начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что раньше у морской авиации не было своего символа, но теперь он будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ России. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище, на котором изображена эмблема морской авиации Военно-Морского Флота - золотистый якорь с крыльями на якорной цепи.
Как рассказали в Минобороны, якорь и якорная цепь являются символами морской службы, крылья - символом полёта, скорости и мобильности, а сине-голубые лучи флага - традиционные цвета приборного сукна формы одежды военнослужащих морской авиации Военно-Морского Флота.
"Вручение флага Морской авиации является историческим событием и закономерно стало подтверждением огромных заслуг морских лётчиков перед Отечеством и Военно-Морским Флотом. На всех этапах зарождения, становления и развития морской авиации они проявляли особое мастерство, мужество и самоотверженность. В настоящее время для морской авиации нет невыполнимых задач в воздушном пространстве над морем и над землёй в различных климатических зонах и широтах", - приводит ведомство слова Моисеева.
Также в рамках торжественного мероприятия наиболее отличившимся военнослужащим из состава морской авиации ВМФ были вручены государственные и ведомственные награды.