Рейтинг@Mail.ru
Журналист жестко раскритиковал украинский фейк о Путине - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 13.11.2024 (обновлено: 14:52 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/feyk-1983535539.html
Журналист жестко раскритиковал украинский фейк о Путине
Журналист жестко раскритиковал украинский фейк о Путине - РИА Новости, 13.11.2024
Журналист жестко раскритиковал украинский фейк о Путине
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х Запад и Украину за создание и финансирование фейков о России и Владимире Путине. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:42
2024-11-13T14:52
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983537293_0:6:840:478_1920x0_80_0_0_ead74634f2e22d44df0c90d85e505f27.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х Запад и Украину за создание и финансирование фейков о России и Владимире Путине."Больше подделок. Больше лжи. Больше потраченных денег", - написал журналист.Так Боуз отреагировал на опубликованное в соцсетях фейковое видео об открывшемся в России музее портретов Владимира Путина.Он подчеркнул, что украинские мошеннические кампании по производству подделок становятся все отчаяннее и очевиднее в попытках очернить Россию.Эксперты неоднократно отмечали, что за рубежом координируется создание фейков о России, плацдармом для которых является Украина
https://ria.ru/20241113/plan-1983486688.html
https://ria.ru/20241113/konets-1983454241.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983537293_0:0:667:500_1920x0_80_0_0_51889393702bd116429f583ff65c6dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, чей боуз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Чей Боуз
Журналист жестко раскритиковал украинский фейк о Путине

Журналист Боуз: финансируемые Западом фейки о России становятся все отчаяннее

© соцсетиКадр фейкового видео из соцсети X в "музее Путина"
Кадр фейкового видео из соцсети X в музее Путина - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© соцсети
Кадр фейкового видео из соцсети X в "музее Путина"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х Запад и Украину за создание и финансирование фейков о России и Владимире Путине.
"Больше подделок. Больше лжи. Больше потраченных денег", - написал журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
На Западе раскрыли новый план Зеленского
Вчера, 12:25
Так Боуз отреагировал на опубликованное в соцсетях фейковое видео об открывшемся в России музее портретов Владимира Путина.
Он подчеркнул, что украинские мошеннические кампании по производству подделок становятся все отчаяннее и очевиднее в попытках очернить Россию.
Эксперты неоднократно отмечали, что за рубежом координируется создание фейков о России, плацдармом для которых является Украина
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
СМИ раскрыли, кто закончит конфликт на Украине
Вчера, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинЧей Боуз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала