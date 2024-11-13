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Журналист жестко раскритиковал украинский фейк о Путине
Журналист жестко раскритиковал украинский фейк о Путине - РИА Новости, 13.11.2024
Журналист жестко раскритиковал украинский фейк о Путине
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х Запад и Украину за создание и финансирование фейков о России и Владимире Путине. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T14:42
2024-11-13T14:42
2024-11-13T14:52
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владимир путин
чей боуз
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в соцсети Х Запад и Украину за создание и финансирование фейков о России и Владимире Путине."Больше подделок. Больше лжи. Больше потраченных денег", - написал журналист.Так Боуз отреагировал на опубликованное в соцсетях фейковое видео об открывшемся в России музее портретов Владимира Путина.Он подчеркнул, что украинские мошеннические кампании по производству подделок становятся все отчаяннее и очевиднее в попытках очернить Россию.Эксперты неоднократно отмечали, что за рубежом координируется создание фейков о России, плацдармом для которых является Украина
https://ria.ru/20241113/plan-1983486688.html
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россия, украина, владимир путин, чей боуз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Чей Боуз
Журналист жестко раскритиковал украинский фейк о Путине
Журналист Боуз: финансируемые Западом фейки о России становятся все отчаяннее