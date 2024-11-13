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ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств
ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств - РИА Новости, 13.11.2024
ЕС может включить Россию в список стран с высоким риском отмывания средств
РИА Новости. ЕС ИЗУЧАЕТ ВОПРОС ВКЛЮЧЕНИЯ РФ В СПИСОК СТРАН С ВЫСОКИМ РИСКОМ ОТМЫВАНИЯ СРЕДСТВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА – ЕВРОКОМИССАР РИА Новости, 13.11.2024
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