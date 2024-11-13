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В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 13.11.2024 (обновлено: 16:56 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/energodar-1983553776.html
В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек
В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 13.11.2024
В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек
Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области, погиб один человек, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:36
2024-11-13T16:56
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области, погиб один человек, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале."ВСУ нанесли серию ударов по городу, в котором расположена Запорожская АЭС. В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской", — уточнил он.По словам главы администрации, жертвой атаки стал житель города. Сеновоз выразил соболезнования родным и близким погибшего.В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что при ударе ВСУ повреждения получили жилые дома и магазины. Кроме того, сгорели два автомобиля. Рогов уточнил, что погибшим оказался работник магазина, который умер от осколочного ранения.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе— шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года АЭС перешла под контроль российских специалистов.
https://ria.ru/20241113/delo--1983497944.html
https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек

ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару, погиб человек

© Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара/TelegramПоследствия удара по Энергодару
Последствия удара по Энергодару - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Эдуард Сеновоз, Глава Энергодара/Telegram
Последствия удара по Энергодару
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области, погиб один человек, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале.
«
"ВСУ нанесли серию ударов по городу, в котором расположена Запорожская АЭС. В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской", — уточнил он.
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По словам главы администрации, жертвой атаки стал житель города. Сеновоз выразил соболезнования родным и близким погибшего.
В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что при ударе ВСУ повреждения получили жилые дома и магазины. Кроме того, сгорели два автомобиля. Рогов уточнил, что погибшим оказался работник магазина, который умер от осколочного ранения.
Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе— шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый.
В октябре 2022 года АЭС перешла под контроль российских специалистов.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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