https://ria.ru/20241113/energodar-1983553776.html

В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек

В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 13.11.2024

В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек

Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области, погиб один человек, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:36

2024-11-13T15:36

2024-11-13T16:56

специальная военная операция на украине

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области, погиб один человек, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале."ВСУ нанесли серию ударов по городу, в котором расположена Запорожская АЭС. В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской", — уточнил он.По словам главы администрации, жертвой атаки стал житель города. Сеновоз выразил соболезнования родным и близким погибшего.В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что при ударе ВСУ повреждения получили жилые дома и магазины. Кроме того, сгорели два автомобиля. Рогов уточнил, что погибшим оказался работник магазина, который умер от осколочного ранения.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе— шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года АЭС перешла под контроль российских специалистов.

https://ria.ru/20241113/delo--1983497944.html

https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия