https://ria.ru/20241113/energodar-1983553776.html
В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек
В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек - РИА Новости, 13.11.2024
В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек
Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области, погиб один человек, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:36
2024-11-13T15:36
2024-11-13T16:56
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Украинские войска атаковали Энергодар в Запорожской области, погиб один человек, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в Telegram-канале."ВСУ нанесли серию ударов по городу, в котором расположена Запорожская АЭС. В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской", — уточнил он.По словам главы администрации, жертвой атаки стал житель города. Сеновоз выразил соболезнования родным и близким погибшего.В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что при ударе ВСУ повреждения получили жилые дома и магазины. Кроме того, сгорели два автомобиля. Рогов уточнил, что погибшим оказался работник магазина, который умер от осколочного ранения.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, неподалеку находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе— шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года АЭС перешла под контроль российских специалистов.
https://ria.ru/20241113/delo--1983497944.html
https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html
энергодар
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Энергодаре из-за ударов ВСУ погиб человек
ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару, погиб человек