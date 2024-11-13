https://ria.ru/20241113/eksperty-1983615813.html

Эксперты: ИИ выполнит 40% работы в киноиндустрии

Эксперты: ИИ выполнит 40% работы в киноиндустрии - РИА Новости, 13.11.2024

Эксперты: ИИ выполнит 40% работы в киноиндустрии

На московском форуме "Культура. Медиа. Цифра" международные эксперты обсудили реальность ИИ-угрозы для сотрудников креативных индустрий, они сошлись во мнении,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T19:50

2024-11-13T19:50

2024-11-13T19:50

культура

технологии

эмир кустурица

оливер стоун

кино

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. На московском форуме "Культура. Медиа. Цифра" международные эксперты обсудили реальность ИИ-угрозы для сотрудников креативных индустрий, они сошлись во мнении, что роботы смогут выполнить 40% работы, сообщает пресс-служба форума.Применение решений на основе искусственного интеллекта в современном кинопроизводстве обсудили международные эксперты индустрии в ходе круглого стола на форуме "Культура. Медиа. Цифра" в Москве.С одной стороны, отметили спикеры, существуют опасения относительно вытеснения человеческого труда и сокращения рабочих мест."Теперь режиссеры будут обращаться к тем специалистам, которые знают, как использовать новые инструменты. Что же касается работников, чью работу возьмет на себя ИИ, — если человек не готов расти и совершенствовать свои навыки, его заменят!" — отметил директор по технологиям и инновациям кинокомпании Annapurna Studios из Индии Чарапалле Рао.С другой стороны, многие возлагают большие надежды на ускорение и удешевление творческих и технологических процессов в кино благодаря AI-инструментам."Технологии не забирают у нас рабочие места, но только в том случае, если мы адаптируемся к новым способам работы. Раньше мы снимали фильм раз в год-полтора, сейчас мы одновременно работаем с шестью фильмами на этапе предпродакшена. При этом штат из 40 человек не увеличивали, работу ускорило применение новых технологий и ИИ", — рассказал генеральный директор и соучредитель кинокомпании Firefly Creative Studio Pvt Ltd из Индии Санатх Пиллери Челери.Эксперты сошлись во мнении, что применение искусственного интеллекта в киноиндустрии несет как риски, так и новые возможности. Речь идет не о "конце" киноиндустрии, а о ее трансформации и втором рождении с использованием передовых технологий для повышения конкурентоспособности отрасли."Я думаю, что для креаторов риска не так много. Новые технологии предоставляют новые возможности, которые избавят нас от рутинных задач. Полагаю, в киноиндустрии ИИ заместит 40% работ, а, например, в производстве софта — до 90%", — прогнозирует генеральный директор компании "Безмета", Республика Корея Кон Севон, его слова приводит пресс-служба.Центральными событиями первого дня форума "Культура. Медиа. Цифра" стали выступления известных деятелей кино — Эмира Кустурицы и Оливера Стоуна. Они поделились своим видением использования новых медиа для создания безопасного мира будущего. Также участники обсудили изменение стратегий продвижения в современных технологических реалиях, перспективы регулирования влияния блогеров, а также глобальные тренды в коммуникациях.14 ноября форум продолжится с акцентом на роли медиа в формировании общественного мировоззрения, современных трендах в креативных индустриях и международном взаимодействии в сфере контента.

https://ria.ru/20241113/kultura-1983611674.html

https://ria.ru/20241108/kontent-1982741731.html

https://ria.ru/20241113/kusturitsa-1983601396.html

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технологии, эмир кустурица, оливер стоун, кино