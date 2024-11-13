https://ria.ru/20241113/efimov-1983571424.html
Ефимов: Москва за три года построит 12 станций метро и 250 километров дорог
Ефимов: Москва за три года построит 12 станций метро и 250 километров дорог - РИА Новости, 13.11.2024
Ефимов: Москва за три года построит 12 станций метро и 250 километров дорог
Адресная инвестиционная программа Москвы (АИП) на 2025-2027 годы предусматривает строительство за счет городского бюджета 12 станций метро и почти 260... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:44
2024-11-13T16:44
2024-11-13T16:44
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
петр фоменко
сергей собянин
городское хозяйство москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Адресная инвестиционная программа Москвы (АИП) на 2025-2027 годы предусматривает строительство за счет городского бюджета 12 станций метро и почти 260 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что с 2011 года в Москве открылись четыре новые ветки метро: Солнцевская, Большая кольцевая, Некрасовская, первый участок Троицкой."В ближайшие три года будет построена еще одна линия – Рублево-Архангельская. Всего в 2025-2027 годах в Москве появятся 12 новых станций метро", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, восемь станций запланированы к открытию на участке Рублево-Архангельской линии от "Шелепихи" до "Ильинской", еще четыре должны открыться – на участке центральном участке Троицкой ветки.Кроме того, указывается в сообщении, в следующие три года Москва продолжит развитие дорожной сети. В рамках городской ивестпрограммы предусмотрено строительство 259 километров дорог.В частности, на 2025-2027 годы запланировано завершение соединение южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, возведение мостов в районе Берегового проезда и улицы Мясищева.Кроме того, в этот период должна завершиться реконструкция Симоновской, Крутицкой и Карамышевской набережных, а также набережной Москвы-реки, пролегающей на участке от парка "Фили" до Театра Петра Фоменко.Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, власти столицы в октябре утвердили АИП на 2025-2027 годы, в которой заложено финансирование городским бюджетом возведение около 940 объектов: школ, детсадов, поликлиник, больниц, станций метро, новых дорог, домов по программе реновации.
https://ria.ru/20241113/efimov-1983557150.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , петр фоменко, сергей собянин, городское хозяйство москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Петр Фоменко, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Адресная инвестиционная программа Москвы (АИП) на 2025-2027 годы предусматривает строительство за счет городского бюджета 12 станций метро и почти 260 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что с 2011 года в Москве открылись четыре новые ветки метро: Солнцевская, Большая кольцевая, Некрасовская, первый участок Троицкой.
"В ближайшие три года будет построена еще одна линия – Рублево-Архангельская. Всего в 2025-2027 годах в Москве появятся 12 новых станций метро", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В частности, восемь станций запланированы к открытию на участке Рублево-Архангельской линии от "Шелепихи" до "Ильинской", еще четыре должны открыться – на участке центральном участке Троицкой ветки.
Кроме того, указывается в сообщении, в следующие три года Москва продолжит развитие дорожной сети. В рамках городской ивестпрограммы предусмотрено строительство 259 километров дорог.
В частности, на 2025-2027 годы запланировано завершение соединение южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, возведение мостов в районе Берегового проезда и улицы Мясищева.
Кроме того, в этот период должна завершиться реконструкция Симоновской, Крутицкой и Карамышевской набережных, а также набережной Москвы-реки, пролегающей на участке от парка "Фили" до Театра Петра Фоменко
.
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин
, власти столицы в октябре утвердили АИП на 2025-2027 годы, в которой заложено финансирование городским бюджетом возведение около 940 объектов: школ, детсадов, поликлиник, больниц, станций метро, новых дорог, домов по программе реновации.