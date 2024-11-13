https://ria.ru/20241113/efimov-1983571424.html

Ефимов: Москва за три года построит 12 станций метро и 250 километров дорог

Ефимов: Москва за три года построит 12 станций метро и 250 километров дорог - РИА Новости, 13.11.2024

Ефимов: Москва за три года построит 12 станций метро и 250 километров дорог

Адресная инвестиционная программа Москвы (АИП) на 2025-2027 годы предусматривает строительство за счет городского бюджета 12 станций метро и почти 260... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:44

2024-11-13T16:44

2024-11-13T16:44

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

петр фоменко

сергей собянин

городское хозяйство москвы

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806488_0:86:1645:1011_1920x0_80_0_0_26958b8d44d0f6c5d6d1d1366d5a8102.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Адресная инвестиционная программа Москвы (АИП) на 2025-2027 годы предусматривает строительство за счет городского бюджета 12 станций метро и почти 260 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что с 2011 года в Москве открылись четыре новые ветки метро: Солнцевская, Большая кольцевая, Некрасовская, первый участок Троицкой."В ближайшие три года будет построена еще одна линия – Рублево-Архангельская. Всего в 2025-2027 годах в Москве появятся 12 новых станций метро", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, восемь станций запланированы к открытию на участке Рублево-Архангельской линии от "Шелепихи" до "Ильинской", еще четыре должны открыться – на участке центральном участке Троицкой ветки.Кроме того, указывается в сообщении, в следующие три года Москва продолжит развитие дорожной сети. В рамках городской ивестпрограммы предусмотрено строительство 259 километров дорог.В частности, на 2025-2027 годы запланировано завершение соединение южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, возведение мостов в районе Берегового проезда и улицы Мясищева.Кроме того, в этот период должна завершиться реконструкция Симоновской, Крутицкой и Карамышевской набережных, а также набережной Москвы-реки, пролегающей на участке от парка "Фили" до Театра Петра Фоменко.Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, власти столицы в октябре утвердили АИП на 2025-2027 годы, в которой заложено финансирование городским бюджетом возведение около 940 объектов: школ, детсадов, поликлиник, больниц, станций метро, новых дорог, домов по программе реновации.

https://ria.ru/20241113/efimov-1983557150.html

https://ria.ru/20241113/efimov-1983497243.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , петр фоменко, сергей собянин, городское хозяйство москвы, градостроительный комплекс москвы