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Ефимов: в промзоне "Воронцово" будут бизнес-центр и объекты образования - РИА Новости, 13.11.2024
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09:13 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/efimov-1983400992.html
Ефимов: в промзоне "Воронцово" будут бизнес-центр и объекты образования
Ефимов: в промзоне "Воронцово" будут бизнес-центр и объекты образования - РИА Новости, 13.11.2024
Ефимов: в промзоне "Воронцово" будут бизнес-центр и объекты образования
На территории бывшей промзоны "Воронцово" в Москве построят жилые дома, школы, коммерческие объекты, а также деловой центр, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:13
2024-11-13T09:13
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На территории бывшей промзоны "Воронцово" в Москве построят жилые дома, школы, коммерческие объекты, а также деловой центр, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В рамках редевелопмента промзоны "Воронцово" строят жилые дома и объекты социальной, деловой, коммерческой инфраструктуры. Для жителей новых кварталов формируется комфортная городская среда с рабочими местами рядом с домом. Так, здесь появятся образовательные учреждения общей площадью более 28 тысяч квадратных метров примерно на 1300 мест для школьников и дошкольников. Также строится бизнес-кластер площадью почти 170 тысяч квадратных метров. Уже введен в эксплуатацию деловой-центр на улице Обручева. Рядом с ним возводят вторую очередь этого бизнес-центра, окончание работ запланировано на 2026 год", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Промзона находится на территории районов Обручевский, Черемушки и Коньково. На площади более 100 гектаров, помимо жилых кварталов, построят около 200 тысяч квадратных метров социальной и деловой инфраструктуры. Сейчас застройщики занимаются там редевелопментом пространства на территории между улицами Наметкина и Миклухо-Маклая.В конце 2026 года в районе промзоны "Воронцово" должно закончиться возведение делового центра площадью около 42 тысяч квадратных метров на улице Академика Семенихина. В нем на 18 этажах расположатся офисы, а на остальных - объекты городской и коммерческой инфраструктуры.Кроме того, на Старокалужском шоссе построят деловой квартал площадью около 100 тысяч квадратных метров.Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, реорганизацию промзоны планируют завершить в 2030 году.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в промзоне "Воронцово" будут бизнес-центр и объекты образования

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. На территории бывшей промзоны "Воронцово" в Москве построят жилые дома, школы, коммерческие объекты, а также деловой центр, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В рамках редевелопмента промзоны "Воронцово" строят жилые дома и объекты социальной, деловой, коммерческой инфраструктуры. Для жителей новых кварталов формируется комфортная городская среда с рабочими местами рядом с домом. Так, здесь появятся образовательные учреждения общей площадью более 28 тысяч квадратных метров примерно на 1300 мест для школьников и дошкольников. Также строится бизнес-кластер площадью почти 170 тысяч квадратных метров. Уже введен в эксплуатацию деловой-центр на улице Обручева. Рядом с ним возводят вторую очередь этого бизнес-центра, окончание работ запланировано на 2026 год", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Промзона находится на территории районов Обручевский, Черемушки и Коньково. На площади более 100 гектаров, помимо жилых кварталов, построят около 200 тысяч квадратных метров социальной и деловой инфраструктуры. Сейчас застройщики занимаются там редевелопментом пространства на территории между улицами Наметкина и Миклухо-Маклая.
В конце 2026 года в районе промзоны "Воронцово" должно закончиться возведение делового центра площадью около 42 тысяч квадратных метров на улице Академика Семенихина. В нем на 18 этажах расположатся офисы, а на остальных - объекты городской и коммерческой инфраструктуры.
Кроме того, на Старокалужском шоссе построят деловой квартал площадью около 100 тысяч квадратных метров.
Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, реорганизацию промзоны планируют завершить в 2030 году.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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