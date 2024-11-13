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С президентом Польши произошел несчастный случай - РИА Новости, 14.11.2024
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21:19 13.11.2024 (обновлено: 00:35 14.11.2024)
https://ria.ru/20241113/duda-1983624571.html
С президентом Польши произошел несчастный случай
С президентом Польши произошел несчастный случай - РИА Новости, 14.11.2024
С президентом Польши произошел несчастный случай
Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке во время несчастного случая дома, сообщает польский портал Onet со ссылкой на слова секретаря... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-13T21:19
2024-11-14T00:35
в мире
грузия
польша
анджей дуда
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке во время несчастного случая дома, сообщает польский портал Onet со ссылкой на слова секретаря канцелярии президента Войцеха Коларского."Во время работы по дому президент получил серьезную травму. Потребовалась небольшая операция, но сейчас все в порядке &lt;…&gt; Это случилось с президентом, как, к сожалению, может случиться с любым человеком", — заявил Коларский.В начале октября этого года во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Анджей Дуда впервые появился на публике с ортезом на правой руке. У него были обездвижены два пальца: средний и безымянный. Было неизвестно, что случилось с рукой главы государства. На фотографиях, сделанных на этой неделе во время празднования Дня национальной независимости, видно, что президент Анджей Дуда, скорее всего, потерял кончик среднего пальца правой руки.
https://ria.ru/20241031/plan-1981060787.html
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в мире, грузия, польша, анджей дуда
В мире, Грузия, Польша, Анджей Дуда
С президентом Польши произошел несчастный случай

Президент Польши Дуда лишился части пальца, работая по дому

© Getty Images / Anadolu/Jakub PorzyckiПрезидент Польши Анджей Дуда с повязкой на пальце
Президент Польши Анджей Дуда с повязкой на пальце - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Getty Images / Anadolu/Jakub Porzycki
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке во время несчастного случая дома, сообщает польский портал Onet со ссылкой на слова секретаря канцелярии президента Войцеха Коларского.
"Во время работы по дому президент получил серьезную травму. Потребовалась небольшая операция, но сейчас все в порядке <…> Это случилось с президентом, как, к сожалению, может случиться с любым человеком", — заявил Коларский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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В начале октября этого года во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Анджей Дуда впервые появился на публике с ортезом на правой руке. У него были обездвижены два пальца: средний и безымянный. Было неизвестно, что случилось с рукой главы государства. На фотографиях, сделанных на этой неделе во время празднования Дня национальной независимости, видно, что президент Анджей Дуда, скорее всего, потерял кончик среднего пальца правой руки.
 
В миреГрузияПольшаАнджей Дуда
 
 
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