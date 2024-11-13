https://ria.ru/20241113/duda-1983624571.html

С президентом Польши произошел несчастный случай

С президентом Польши произошел несчастный случай - РИА Новости, 14.11.2024

С президентом Польши произошел несчастный случай

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке во время несчастного случая дома, сообщает польский портал Onet со ссылкой на слова секретаря... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-13T21:19

2024-11-13T21:19

2024-11-14T00:35

в мире

грузия

польша

анджей дуда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983621355_776:1194:2295:2048_1920x0_80_0_0_eb3661e94f79fb0aee3d6b251c1db623.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца на правой руке во время несчастного случая дома, сообщает польский портал Onet со ссылкой на слова секретаря канцелярии президента Войцеха Коларского."Во время работы по дому президент получил серьезную травму. Потребовалась небольшая операция, но сейчас все в порядке <…> Это случилось с президентом, как, к сожалению, может случиться с любым человеком", — заявил Коларский.В начале октября этого года во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили Анджей Дуда впервые появился на публике с ортезом на правой руке. У него были обездвижены два пальца: средний и безымянный. Было неизвестно, что случилось с рукой главы государства. На фотографиях, сделанных на этой неделе во время празднования Дня национальной независимости, видно, что президент Анджей Дуда, скорее всего, потерял кончик среднего пальца правой руки.

https://ria.ru/20241031/plan-1981060787.html

грузия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, польша, анджей дуда