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Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России - РИА Новости, 13.11.2024
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15:52 13.11.2024 (обновлено: 18:18 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/duda-1983558249.html
Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России
Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России - РИА Новости, 13.11.2024
Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России
Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:52
2024-11-13T18:18
польша
россия
сша
анджей дуда
лех качиньский
марк рютте
нато
министерство обороны сша
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ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. В церемонии ее открытия, которую транслирует Польское телевидение, принимают участие президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана. "Первый раз я услышал об идее строительства в Польше базы ПРО в 2008 году. Тогда я был самым молодым министром в канцелярии президента леха Качиньского. Тогда президент Лех Качиньский сказал мне так: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана"", - рассказал он. При этом польский лидер признал, что в настоящее время эта база предназначена в основном для противостояния с Россией. Американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3). В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше, заявил, что это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.
https://ria.ru/20241018/rakety-1978638398.html
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польша, россия, сша, анджей дуда, лех качиньский, марк рютте, нато, министерство обороны сша, northrop grumman
Польша, Россия, США, Анджей Дуда, Лех Качиньский, Марк Рютте, НАТО, Министерство обороны США, Northrop Grumman
Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России

Президент Польши Дуда признал, что база ПРО в Редзиково направлена против России

© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek BorawskiПрезидент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО НАТО в Редзиково. 13 ноября 2024
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО НАТО в Редзиково. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek Borawski
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО НАТО в Редзиково. 13 ноября 2024
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ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России.
Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. В церемонии ее открытия, которую транслирует Польское телевидение, принимают участие президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
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По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана. "Первый раз я услышал об идее строительства в Польше базы ПРО в 2008 году. Тогда я был самым молодым министром в канцелярии президента леха Качиньского. Тогда президент Лех Качиньский сказал мне так: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана"", - рассказал он.
При этом польский лидер признал, что в настоящее время эта база предназначена в основном для противостояния с Россией.
Американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).
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В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше, заявил, что это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.
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ПольшаРоссияСШААнджей ДудаЛех КачиньскийМарк РюттеНАТОМинистерство обороны СШАNorthrop Grumman
 
 
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