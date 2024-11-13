https://ria.ru/20241113/duda-1983558249.html

Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России

Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России - РИА Новости, 13.11.2024

Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России

Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:52

2024-11-13T15:52

2024-11-13T18:18

польша

россия

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анджей дуда

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марк рютте

нато

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ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. В церемонии ее открытия, которую транслирует Польское телевидение, принимают участие президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана. "Первый раз я услышал об идее строительства в Польше базы ПРО в 2008 году. Тогда я был самым молодым министром в канцелярии президента леха Качиньского. Тогда президент Лех Качиньский сказал мне так: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана"", - рассказал он. При этом польский лидер признал, что в настоящее время эта база предназначена в основном для противостояния с Россией. Американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3). В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет. Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше, заявил, что это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.

https://ria.ru/20241018/rakety-1978638398.html

https://ria.ru/20241011/polsha-1977692336.html

https://ria.ru/20241113/baza-1983471353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, россия, сша, анджей дуда, лех качиньский, марк рютте, нато, министерство обороны сша, northrop grumman