Дуда признал, что база ПРО США в Редзиково направлена против России
Президент Польши Дуда признал, что база ПРО в Редзиково направлена против России
© Фото : Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej/KPRP/Marek BorawskiПрезидент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО НАТО в Редзиково. 13 ноября 2024
Президент Польши Анджей Дуда во время открытия база ПРО НАТО в Редзиково. 13 ноября 2024
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ВАРШАВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда признал, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России.
Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. В церемонии ее открытия, которую транслирует Польское телевидение, принимают участие президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана. "Первый раз я услышал об идее строительства в Польше базы ПРО в 2008 году. Тогда я был самым молодым министром в канцелярии президента леха Качиньского. Тогда президент Лех Качиньский сказал мне так: "Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу, это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана"", - рассказал он.
При этом польский лидер признал, что в настоящее время эта база предназначена в основном для противостояния с Россией.
Американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).
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В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.
Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящее открытие базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше, заявил, что это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета.