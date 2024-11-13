https://ria.ru/20241113/dron-1983599406.html
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадали четыре человека
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадали четыре человека - РИА Новости, 13.11.2024
В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя ранены в белгородском селе Грузское в результате атаки дрона-камикадзе, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:37
2024-11-13T18:37
2024-11-13T18:44
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БЕЛГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены в белгородском селе Грузское в результате атаки дрона-камикадзе, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Грузское Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе четверо мужчин получили ранения. Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у всех пострадавших контузию. После оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. На территории предприятия повреждены автомобиль и линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале.По словам руководителя региона, в посёлке Октябрьский Белгородского района в результате детонации дрона произошло возгорание прицепа грузового автомобиля.
https://ria.ru/20241113/evakuatsiya-1983600184.html
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В Белгородской области при атаке дрона-камикадзе пострадали четыре человека
В Белгородской области при атаки дрона-камикадзе пострадали четыре мирных жителя