https://ria.ru/20241113/donbass-1983548250.html

В МИД Украины обиделись на слова комиссара ЭКОВАС о геноциде в Донбассе

В МИД Украины обиделись на слова комиссара ЭКОВАС о геноциде в Донбассе - РИА Новости, 13.11.2024

В МИД Украины обиделись на слова комиссара ЭКОВАС о геноциде в Донбассе

МИД Украины не понравились слова комиссара по политическим вопросам, миру и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель-Фатау... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:26

2024-11-13T15:26

2024-11-13T15:26

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. МИД Украины не понравились слова комиссара по политическим вопросам, миру и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель-Фатау Мусаха, заявившего о том, что действия Киева в Донбассе стали проявлением геноцида, говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства. "МИД Украины глубоко возмущен заявлением ... Мусаха... Безосновательные, обидные обвинения в адрес Украины в "геноциде на Донбассе", "государственном терроризме" и причастности к дестабилизации африканских стран региона бездумно тиражируют российскую пропаганду, не имеющую ничего общего с реальностью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В МИД Украины заявили, что подобные заявления не отвечают реальным фактам, подтвержденным резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, а также решениями других международных организаций. "Украина всегда стремилась развивать взаимовыгодные, партнерские отношения со всеми государствами Африки, включая членов ЭКОВАС, на основе равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела стран", – говорится в сообщении украинского ведомства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983088490.html

https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html

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