https://ria.ru/20241113/dnr-1983594198.html

В ДНР будут заочно судить двух грузинских наемников

В ДНР будут заочно судить двух грузинских наемников - РИА Новости, 13.11.2024

В ДНР будут заочно судить двух грузинских наемников

Двух грузинских наемников, воевавших за ВСУ, в том числе создателя "Кавказского легиона" будут заочно судить в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура России. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:15

2024-11-13T18:15

2024-11-13T18:15

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Двух грузинских наемников, воевавших за ВСУ, в том числе создателя "Кавказского легиона" будут заочно судить в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура России. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении граждан Грузии Ладо Гамсахурдии и Картлоса Руситашвили. Они заочно обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Гамсахурдия также обвиняется по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в различные периоды времени с 2022 по 2024 годы Гамсахурдия и Руситашвили прибыли на территорию Украины и добровольно вступили в "Грузинский национальный легион" в качестве наемников. Они прошли военную подготовку, были обеспечены личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого обвиняемые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Кроме того, отмечают в ведомстве, Гамсахурдия в мае 2022 года создал вооруженное формирование "Кавказский легион". Руководя подразделением, он вербовал, обучал, осуществлял финансовое и иное материальное обеспечение иностранных граждан для их дальнейшего использования в боевых действиях в вооруженном конфликте. Размер полученного Гамсахурдией вознаграждения эквивалентен более 2,2 млн рублей, Руситашвили – 2,3 млн рублей, сообщает ГП. Оба обвиняемых объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела направлены в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20240910/dnr-1971809651.html

https://ria.ru/20240619/naemnik-1954046209.html

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