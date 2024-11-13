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В ДНР будут заочно судить двух грузинских наемников - РИА Новости, 13.11.2024
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18:15 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/dnr-1983594198.html
В ДНР будут заочно судить двух грузинских наемников
В ДНР будут заочно судить двух грузинских наемников - РИА Новости, 13.11.2024
В ДНР будут заочно судить двух грузинских наемников
Двух грузинских наемников, воевавших за ВСУ, в том числе создателя "Кавказского легиона" будут заочно судить в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура России. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:15
2024-11-13T18:15
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Двух грузинских наемников, воевавших за ВСУ, в том числе создателя "Кавказского легиона" будут заочно судить в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура России. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении граждан Грузии Ладо Гамсахурдии и Картлоса Руситашвили. Они заочно обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Гамсахурдия также обвиняется по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в различные периоды времени с 2022 по 2024 годы Гамсахурдия и Руситашвили прибыли на территорию Украины и добровольно вступили в "Грузинский национальный легион" в качестве наемников. Они прошли военную подготовку, были обеспечены личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого обвиняемые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Кроме того, отмечают в ведомстве, Гамсахурдия в мае 2022 года создал вооруженное формирование "Кавказский легион". Руководя подразделением, он вербовал, обучал, осуществлял финансовое и иное материальное обеспечение иностранных граждан для их дальнейшего использования в боевых действиях в вооруженном конфликте. Размер полученного Гамсахурдией вознаграждения эквивалентен более 2,2 млн рублей, Руситашвили – 2,3 млн рублей, сообщает ГП. Оба обвиняемых объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела направлены в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20240910/dnr-1971809651.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР будут заочно судить двух грузинских наемников

В ДНР будут заочно судить двух грузинских наемников, воевавших за ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Двух грузинских наемников, воевавших за ВСУ, в том числе создателя "Кавказского легиона" будут заочно судить в ДНР, сообщает Генеральная прокуратура России.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении граждан Грузии Ладо Гамсахурдии и Картлоса Руситашвили. Они заочно обвиняются по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Гамсахурдия также обвиняется по ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в различные периоды времени с 2022 по 2024 годы Гамсахурдия и Руситашвили прибыли на территорию Украины и добровольно вступили в "Грузинский национальный легион" в качестве наемников. Они прошли военную подготовку, были обеспечены личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого обвиняемые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.
Кроме того, отмечают в ведомстве, Гамсахурдия в мае 2022 года создал вооруженное формирование "Кавказский легион". Руководя подразделением, он вербовал, обучал, осуществлял финансовое и иное материальное обеспечение иностранных граждан для их дальнейшего использования в боевых действиях в вооруженном конфликте.
Размер полученного Гамсахурдией вознаграждения эквивалентен более 2,2 млн рублей, Руситашвили – 2,3 млн рублей, сообщает ГП.
Оба обвиняемых объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовные дела направлены в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу, уточняется в релизе.
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