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Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
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11:04 13.11.2024 (обновлено: 15:34 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/diversiya-1983455312.html
Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе
Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе
В качестве версии взрыва машины в Севастополе, где погиб военный, нельзя исключать возможность диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:04
2024-11-13T15:34
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В качестве версии взрыва машины в Севастополе, где погиб военный, нельзя исключать возможность диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, при взрыве автомобиля в Севастополе погиб военнослужащий. "Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - написал Развожаев. Глава региона призвал севастопольцев быть бдительными. "О подозрительных личностях и предметах, а также обо всем, что так или иначе влияет на безопасность, сообщайте в чат-бот "Оборона Севастополя", - добавил он.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе

Развожаев не исключил возможность диверсии при взрыве машины в Севастополе

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024
На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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На месте взрыва автомобиля в Севастополе. 13 ноября 2024
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В качестве версии взрыва машины в Севастополе, где погиб военный, нельзя исключать возможность диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, при взрыве автомобиля в Севастополе погиб военнослужащий.
"Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - написал Развожаев.
Глава региона призвал севастопольцев быть бдительными.
"О подозрительных личностях и предметах, а также обо всем, что так или иначе влияет на безопасность, сообщайте в чат-бот "Оборона Севастополя", - добавил он.
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ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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