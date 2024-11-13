https://ria.ru/20241113/diversiya-1983455312.html

Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе

Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024

Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе

В качестве версии взрыва машины в Севастополе, где погиб военный, нельзя исключать возможность диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T11:04

2024-11-13T11:04

2024-11-13T15:34

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В качестве версии взрыва машины в Севастополе, где погиб военный, нельзя исключать возможность диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, при взрыве автомобиля в Севастополе погиб военнослужащий. "Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - написал Развожаев. Глава региона призвал севастопольцев быть бдительными. "О подозрительных личностях и предметах, а также обо всем, что так или иначе влияет на безопасность, сообщайте в чат-бот "Оборона Севастополя", - добавил он.

https://ria.ru/20241112/peterburg-1983265300.html

севастополь

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происшествия, севастополь, михаил развожаев