https://ria.ru/20241113/diversiya-1983455312.html
Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе
Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе - РИА Новости, 13.11.2024
Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе
В качестве версии взрыва машины в Севастополе, где погиб военный, нельзя исключать возможность диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:04
2024-11-13T11:04
2024-11-13T15:34
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В качестве версии взрыва машины в Севастополе, где погиб военный, нельзя исключать возможность диверсии, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, при взрыве автомобиля в Севастополе погиб военнослужащий. "Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - написал Развожаев. Глава региона призвал севастопольцев быть бдительными. "О подозрительных личностях и предметах, а также обо всем, что так или иначе влияет на безопасность, сообщайте в чат-бот "Оборона Севастополя", - добавил он.
https://ria.ru/20241112/peterburg-1983265300.html
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев назвал возможную причину взрыва машины в Севастополе
Развожаев не исключил возможность диверсии при взрыве машины в Севастополе
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
В качестве версии взрыва машины в Севастополе, где погиб военный, нельзя исключать возможность диверсии, сообщил в Telegram-канале
губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, при взрыве автомобиля в Севастополе погиб военнослужащий.
"Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии", - написал Развожаев.
Глава региона призвал севастопольцев быть бдительными.
"О подозрительных личностях и предметах, а также обо всем, что так или иначе влияет на безопасность, сообщайте в чат-бот "Оборона Севастополя", - добавил он.