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СМИ рассказали об опасениях звезд, имеющих связи с Diddy - РИА Новости, 13.11.2024
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13:10 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/diddy-1983504510.html
СМИ рассказали об опасениях звезд, имеющих связи с Diddy
СМИ рассказали об опасениях звезд, имеющих связи с Diddy - РИА Новости, 13.11.2024
СМИ рассказали об опасениях звезд, имеющих связи с Diddy
Знаменитости, опасающиеся, что их связи с рэп-исполнителем Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Diddy, будут раскрыты, платят его жертвам за молчание, РИА Новости, 13.11.2024
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Знаменитости, опасающиеся, что их связи с рэп-исполнителем Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Diddy, будут раскрыты, платят его жертвам за молчание, сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление американского певца Рэя Джея. Ранее телеканал CNN сообщал, что против Diddy было подано шесть новых исков, в которых впервые звучат обвинения в адрес других неназванных знаменитостей, присутствовавших на его нашумевших вечеринках. "Рэй Джей заявил, что с ним связались несколько знаменитостей, которые так напуганы своей связью с Diddy..., что обращаются к некоторым из предполагаемых жертв и платят им за молчание", - говорится в сообщении газеты. Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy. Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
https://ria.ru/20241028/diddy-1980535584.html
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нью-йорк (город), лос-анджелес, лас-вегас, forbes
Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Forbes
СМИ рассказали об опасениях звезд, имеющих связи с Diddy

TMZ: знаменитости, имеющие связи с Diddy, платят его жертвам за молчание

© AP Photo / Willy SanjuanАмериканский рэпер и продюсер Шон Комбс
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Willy Sanjuan
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Знаменитости, опасающиеся, что их связи с рэп-исполнителем Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Diddy, будут раскрыты, платят его жертвам за молчание, сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление американского певца Рэя Джея.
Ранее телеканал CNN сообщал, что против Diddy было подано шесть новых исков, в которых впервые звучат обвинения в адрес других неназванных знаменитостей, присутствовавших на его нашумевших вечеринках.
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"Рэй Джей заявил, что с ним связались несколько знаменитостей, которые так напуганы своей связью с Diddy..., что обращаются к некоторым из предполагаемых жертв и платят им за молчание", - говорится в сообщении газеты.
Diddy обвиняют в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Diddy.
Против музыканта уже неоднократно подавали иски о сексуальном насилии. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции. Diddy заключен под стражу.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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