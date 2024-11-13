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Жительницу Омской области осудили за отравление 22 детей - РИА Новости, 13.11.2024
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23:10 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/deti-1983633561.html
Жительницу Омской области осудили за отравление 22 детей
Жительницу Омской области осудили за отравление 22 детей - РИА Новости, 13.11.2024
Жительницу Омской области осудили за отравление 22 детей
Жительницу Омской области, виновную в отравлении 22 детей, приговорили к полугоду ограничения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:10
2024-11-13T23:10
происшествия
омская область
омск
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россия
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ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Жительницу Омской области, виновную в отравлении 22 детей, приговорили к полугоду ограничения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Суд установил, что 64-летняя омичка являлась носителем вируса "РНК Norovirus 2 генотипа". При этом она продолжала работать поваром в гостинице, где на тот момент проживали участники соревнований по пляжному гандболу, приехавших в Омск из Кемеровской области. "В период с 23 по 24 июня 2023 г. после употребления приготовленной обвиняемой пищи произошло заболевание 22 несовершеннолетних, у некоторых из них установлен легкий вред здоровью", - рассказали в пресс-службе. Женщина признала свою вину полностью. "Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы", -добавили в пресс-службе Омичку признали виновной по статьям "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".
https://ria.ru/20241107/gelendzhik-1982424406.html
https://ria.ru/20241030/sud-1980826252.html
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происшествия, омская область, омск, кемеровская область, россия
Происшествия, Омская область, Омск, Кемеровская область, Россия
Жительницу Омской области осудили за отравление 22 детей

Жительницу Омской области, отравившую 22 ребенка, приговорили к полугоду тюрьмы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОМСК, 13 ноя - РИА Новости. Жительницу Омской области, виновную в отравлении 22 детей, приговорили к полугоду ограничения свободы, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд установил, что 64-летняя омичка являлась носителем вируса "РНК Norovirus 2 генотипа". При этом она продолжала работать поваром в гостинице, где на тот момент проживали участники соревнований по пляжному гандболу, приехавших в Омск из Кемеровской области.
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"В период с 23 по 24 июня 2023 г. после употребления приготовленной обвиняемой пищи произошло заболевание 22 несовершеннолетних, у некоторых из них установлен легкий вред здоровью", - рассказали в пресс-службе.
Женщина признала свою вину полностью.
"Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы", -добавили в пресс-службе
Омичку признали виновной по статьям "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".
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