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Львова-Белова рассказала о финансировании детских проектов в регионах - РИА Новости, 13.11.2024
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08:43 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/deti-1983432042.html
Львова-Белова рассказала о финансировании детских проектов в регионах
Львова-Белова рассказала о финансировании детских проектов в регионах - РИА Новости, 13.11.2024
Львова-Белова рассказала о финансировании детских проектов в регионах
Регионы России в 2023-2024 годах получили более 500 миллионов рублей на детские и подростковые проекты, адресную помощь, открытие инфраструктуры, центров... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:43
2024-11-13T08:43
общество
россия
новосибирск
мария львова-белова
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Регионы России в 2023-2024 годах получили более 500 миллионов рублей на детские и подростковые проекты, адресную помощь, открытие инфраструктуры, центров дневного пребывания, обучение специалистов, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. "Я много говорю про поддержку регионов со стороны Федерации. Мы посчитали с коллегами, что за 2023-2024 год при нашем непосредственном участии в регионы было направлено более 500 миллионов рублей на разные проекты, адресные помощи, открытие инфраструктуры, подростковых центров, центров дневного пребывания, обучение специалистов", - сказала детский омбудсмен на пленарном заседании форума. Львова-Белова отметила, что больше инвестиций получают те регионы, где уполномоченные по правам ребенка активно включаются в работу, не боятся показывать проблемы и просить о помощи.
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983428371.html
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общество, россия, новосибирск, мария львова-белова
Общество, Россия, Новосибирск, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о финансировании детских проектов в регионах

Львова-Белова: регионы получили более 500 миллионов рублей на детские проекты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Регионы России в 2023-2024 годах получили более 500 миллионов рублей на детские и подростковые проекты, адресную помощь, открытие инфраструктуры, центров дневного пребывания, обучение специалистов, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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"Я много говорю про поддержку регионов со стороны Федерации. Мы посчитали с коллегами, что за 2023-2024 год при нашем непосредственном участии в регионы было направлено более 500 миллионов рублей на разные проекты, адресные помощи, открытие инфраструктуры, подростковых центров, центров дневного пребывания, обучение специалистов", - сказала детский омбудсмен на пленарном заседании форума.
Львова-Белова отметила, что больше инвестиций получают те регионы, где уполномоченные по правам ребенка активно включаются в работу, не боятся показывать проблемы и просить о помощи.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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