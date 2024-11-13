https://ria.ru/20241113/deti-1983432042.html

Львова-Белова рассказала о финансировании детских проектов в регионах

Львова-Белова рассказала о финансировании детских проектов в регионах - РИА Новости, 13.11.2024

Львова-Белова рассказала о финансировании детских проектов в регионах

Регионы России в 2023-2024 годах получили более 500 миллионов рублей на детские и подростковые проекты, адресную помощь, открытие инфраструктуры, центров... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:43

2024-11-13T08:43

2024-11-13T08:43

общество

россия

новосибирск

мария львова-белова

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Регионы России в 2023-2024 годах получили более 500 миллионов рублей на детские и подростковые проекты, адресную помощь, открытие инфраструктуры, центров дневного пребывания, обучение специалистов, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. "Я много говорю про поддержку регионов со стороны Федерации. Мы посчитали с коллегами, что за 2023-2024 год при нашем непосредственном участии в регионы было направлено более 500 миллионов рублей на разные проекты, адресные помощи, открытие инфраструктуры, подростковых центров, центров дневного пребывания, обучение специалистов", - сказала детский омбудсмен на пленарном заседании форума. Львова-Белова отметила, что больше инвестиций получают те регионы, где уполномоченные по правам ребенка активно включаются в работу, не боятся показывать проблемы и просить о помощи.

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983428371.html

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общество, россия, новосибирск, мария львова-белова