https://ria.ru/20241113/deti-1983429989.html

Львова-Белова высказалась о неправомерном нахождении детей в соцучреждениях

Львова-Белова высказалась о неправомерном нахождении детей в соцучреждениях - РИА Новости, 13.11.2024

Львова-Белова высказалась о неправомерном нахождении детей в соцучреждениях

Необоснованное нахождение детей в социальных учреждениях даже один день - это преступление против семьи и ребенка, заявила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:22

2024-11-13T08:22

2024-11-13T08:22

общество

россия

новосибирск

мария львова-белова

владимир путин

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Необоснованное нахождение детей в социальных учреждениях даже один день - это преступление против семьи и ребенка, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. "Необоснованное нахождение ребенка в (социальном - ред.) учреждении хотя бы один день - это преступление. Мы с вами должны это запомнить", - отметила Львова-Белова на пленарном заседании форума. Она добавила, что, к сожалению, в настоящее время помещение детей в соцучреждение считается нормой. "Это страшно, это преступление против семьи, это точно влияет на дальнейшее развитие ребенка, на детско-родительские отношения и в целом на всю систему (органов опеки и попечительства - ред.)", - подчеркнула детский омбудсмен. Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по их реформированию. Глава государства одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.

https://ria.ru/20241028/bulling-1980509584.html

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общество, россия, новосибирск, мария львова-белова, владимир путин