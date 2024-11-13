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Львова-Белова высказалась о неправомерном нахождении детей в соцучреждениях - РИА Новости, 13.11.2024
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08:22 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/deti-1983429989.html
Львова-Белова высказалась о неправомерном нахождении детей в соцучреждениях
Львова-Белова высказалась о неправомерном нахождении детей в соцучреждениях - РИА Новости, 13.11.2024
Львова-Белова высказалась о неправомерном нахождении детей в соцучреждениях
Необоснованное нахождение детей в социальных учреждениях даже один день - это преступление против семьи и ребенка, заявила уполномоченный при президенте РФ по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:22
2024-11-13T08:22
общество
россия
новосибирск
мария львова-белова
владимир путин
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Необоснованное нахождение детей в социальных учреждениях даже один день - это преступление против семьи и ребенка, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. "Необоснованное нахождение ребенка в (социальном - ред.) учреждении хотя бы один день - это преступление. Мы с вами должны это запомнить", - отметила Львова-Белова на пленарном заседании форума. Она добавила, что, к сожалению, в настоящее время помещение детей в соцучреждение считается нормой. "Это страшно, это преступление против семьи, это точно влияет на дальнейшее развитие ребенка, на детско-родительские отношения и в целом на всю систему (органов опеки и попечительства - ред.)", - подчеркнула детский омбудсмен. Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по их реформированию. Глава государства одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
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общество, россия, новосибирск, мария львова-белова, владимир путин
Общество, Россия, Новосибирск, Мария Львова-Белова, Владимир Путин
Львова-Белова высказалась о неправомерном нахождении детей в соцучреждениях

Львова-Белова назвала неправомерную отправку детей в соцучреждения преступлением

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - РИА Новости. Необоснованное нахождение детей в социальных учреждениях даже один день - это преступление против семьи и ребенка, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
В среду в Новосибирске стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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"Необоснованное нахождение ребенка в (социальном - ред.) учреждении хотя бы один день - это преступление. Мы с вами должны это запомнить", - отметила Львова-Белова на пленарном заседании форума.
Она добавила, что, к сожалению, в настоящее время помещение детей в соцучреждение считается нормой.
"Это страшно, это преступление против семьи, это точно влияет на дальнейшее развитие ребенка, на детско-родительские отношения и в целом на всю систему (органов опеки и попечительства - ред.)", - подчеркнула детский омбудсмен.
Львова-Белова в мае в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила провести всероссийскую инспекцию органов опеки, чтобы подготовить предложения по их реформированию. Глава государства одобрил эту идею и дал поручение провести такую инспекцию.
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