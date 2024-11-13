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Опубликовано первое видео разрушенной дамбы в Курахово

Опубликовано первое видео разрушенной дамбы в Курахово - РИА Новости, 13.11.2024

Опубликовано первое видео разрушенной дамбы в Курахово

В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры с разрушенной дамбой в подконтрольном ВСУ населенном пункте Курахово в ДНР. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:07

2024-11-13T00:07

2024-11-13T09:20

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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались первые кадры с разрушенной дамбой в подконтрольном ВСУ населенном пункте Курахово в ДНР."Уничтожено минимум 2/4 секций дамбы. Очень громко там бахнуло. Это определенно ВСУ взорвали, наши туда подойти просто б не смогли. Дамба находится в десяти километрах от линии фронта. Характер наблюдаемых повреждений и сила взрыва говорят о том, что работали инженеры-саперы ВСУ", — пояснил собеседник агентства, предоставивший кадры.На записи, снятой с дрона, видно, что дамба Кураховского водохранилища практически полностью разрушена.Плотину, по его словам подорвали, чтобы разделить наступление ВС России на этом направлении фронта по линии разлива реки Орловой и Волчьей.Во вторник председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что российские войска закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах оккупированного ВСУ Курахово в западной части ДНР. О продвижении в самом городе сообщил и глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что российские бойцы также перерезают пути снабжения гарнизона ВСУ.При этом 11 ноября назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил о повреждении плотины Кураховского водохранилища. Об этом также писали украинские СМИ. Город Курахово расположен примерно в 20 километрах к западу от Донецка. По данным на 2022 год, его население составляло 18 тысяч человек. В городе расположены крупная ТЭС и водохранилище.

https://ria.ru/20241111/damba-1983191264.html

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Первое видео разрушенной дамбы в подконтрольном ВСУ Карахове в ДНР ❗️РИА Новости публикует первое видео разрушенной дамбы в подконтрольном ВСУ Курахово в ДНР. "Уничтожено минимум 2/4 секций дамбы. Очень громко там бахнуло. Это определенно ВСУ взорвали, наши туда подойти просто б не смогли", - рассказал собеседник агентства, предоставивший кадры. Он также утверждает, что подрыв дамбы был совершен, чтобы разделить наступление российских сил на данном направлении фронта по линии разлива реки Орлова и Волчья. Пушилин ранее сообщал, что российские войска продвигаются в самом Курахово и перерезают там пути снабжения ВСУ, при этом назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Филашкин заявлял о повреждении плотины кураховского водохранилища в подконтрольной ВСУ части ДНР. 2024-11-13T00:07 true PT0M19S

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орлов, донецк, владимир рогов, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире