https://ria.ru/20241113/chernyshenko-1983602830.html

Чернышенко рассказал о студентах в самарских вузах и учреждениях СПО

Чернышенко рассказал о студентах в самарских вузах и учреждениях СПО - РИА Новости, 13.11.2024

Чернышенко рассказал о студентах в самарских вузах и учреждениях СПО

В самарских вузах и учреждениях среднего профессионального образования обучаются почти 200 тысяч студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:53

2024-11-13T18:53

2024-11-13T19:00

россия

самарская область

самара

дмитрий чернышенко

владимир путин

общество

вячеслав федорищев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972091161_0:195:2954:1857_1920x0_80_0_0_5b496f2c2f6646d944adc296673bad26.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В самарских вузах и учреждениях среднего профессионального образования обучаются почти 200 тысяч студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Зампред правительства провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. "Самарская область — один из крупнейших научно-производственных центров не только ПФО, но и России. Здесь успешно реализуется вся линейка инструментов поддержки науки и образования: национальные проекты "Образование", "Наука и университеты", федпроект "Профессионалитет" и другие. В самарских вузах и СПО обучается почти 200 тысяч студентов", - сказал Чернышенко. Уточняется, что правительство России всецело поддерживает стремление главы Самарской области по формированию среды для комфортного обучения, работы и жизни студентов. "Важнейшим проектом является создание в Самаре при поддержке нашего президента Владимира Путина межвузовского кампуса. Новый объект призван стать не только образовательным центром, но и точкой притяжения исследователей из России и из-за рубежа. Ключевая цель - обеспечить технологическое лидерство страны", - уточнил Чернышенко. Федорищев в свою очередь сообщил, что до конца ноября запланировано заключение договора на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации первого этапа кампуса с жилым комплексом на пять тысяч мест. Отдельное внимание было уделено вопросам наполнения кампуса и его дальнейшей эксплуатации, привлечения сильных индустриальных партнеров и взаимодействия с ними. "Поддержка науки, образования, подготовка молодых кадров - важнейшая часть программы социально-экономического развития Самарской области, которую мы сформировали вместе с жителями региона", - заключил Федорищев.

https://ria.ru/20240904/chernyshenko-1970514207.html

https://ria.ru/20240914/kampus-1972661148.html

россия

самарская область

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, самарская область, самара, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, вячеслав федорищев