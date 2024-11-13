https://ria.ru/20241113/chernyshenko-1983602830.html
Чернышенко рассказал о студентах в самарских вузах и учреждениях СПО
Чернышенко рассказал о студентах в самарских вузах и учреждениях СПО - РИА Новости, 13.11.2024
Чернышенко рассказал о студентах в самарских вузах и учреждениях СПО
В самарских вузах и учреждениях среднего профессионального образования обучаются почти 200 тысяч студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:53
2024-11-13T18:53
2024-11-13T19:00
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В самарских вузах и учреждениях среднего профессионального образования обучаются почти 200 тысяч студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Зампред правительства провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. "Самарская область — один из крупнейших научно-производственных центров не только ПФО, но и России. Здесь успешно реализуется вся линейка инструментов поддержки науки и образования: национальные проекты "Образование", "Наука и университеты", федпроект "Профессионалитет" и другие. В самарских вузах и СПО обучается почти 200 тысяч студентов", - сказал Чернышенко. Уточняется, что правительство России всецело поддерживает стремление главы Самарской области по формированию среды для комфортного обучения, работы и жизни студентов. "Важнейшим проектом является создание в Самаре при поддержке нашего президента Владимира Путина межвузовского кампуса. Новый объект призван стать не только образовательным центром, но и точкой притяжения исследователей из России и из-за рубежа. Ключевая цель - обеспечить технологическое лидерство страны", - уточнил Чернышенко. Федорищев в свою очередь сообщил, что до конца ноября запланировано заключение договора на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации первого этапа кампуса с жилым комплексом на пять тысяч мест. Отдельное внимание было уделено вопросам наполнения кампуса и его дальнейшей эксплуатации, привлечения сильных индустриальных партнеров и взаимодействия с ними. "Поддержка науки, образования, подготовка молодых кадров - важнейшая часть программы социально-экономического развития Самарской области, которую мы сформировали вместе с жителями региона", - заключил Федорищев.
https://ria.ru/20240904/chernyshenko-1970514207.html
https://ria.ru/20240914/kampus-1972661148.html
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россия, самарская область, самара, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество, вячеслав федорищев
Россия, Самарская область, Самара, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество, Вячеслав Федорищев
Чернышенко рассказал о студентах в самарских вузах и учреждениях СПО
Чернышенко: почти 200 тысяч студентов учатся в самарских вузах и учреждениях СПО
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В самарских вузах и учреждениях среднего профессионального образования обучаются почти 200 тысяч студентов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Зампред правительства провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
.
"Самарская область — один из крупнейших научно-производственных центров не только ПФО, но и России. Здесь успешно реализуется вся линейка инструментов поддержки науки и образования: национальные проекты "Образование", "Наука и университеты", федпроект "Профессионалитет" и другие. В самарских вузах и СПО обучается почти 200 тысяч студентов", - сказал Чернышенко.
Уточняется, что правительство России всецело поддерживает стремление главы Самарской области по формированию среды для комфортного обучения, работы и жизни студентов.
"Важнейшим проектом является создание в Самаре
при поддержке нашего президента Владимира Путина
межвузовского кампуса. Новый объект призван стать не только образовательным центром, но и точкой притяжения исследователей из России и из-за рубежа. Ключевая цель - обеспечить технологическое лидерство страны", - уточнил Чернышенко.
Федорищев в свою очередь сообщил, что до конца ноября запланировано заключение договора на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации первого этапа кампуса с жилым комплексом на пять тысяч мест.
Отдельное внимание было уделено вопросам наполнения кампуса и его дальнейшей эксплуатации, привлечения сильных индустриальных партнеров и взаимодействия с ними.
"Поддержка науки, образования, подготовка молодых кадров - важнейшая часть программы социально-экономического развития Самарской области, которую мы сформировали вместе с жителями региона", - заключил Федорищев.