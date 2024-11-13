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Чернышенко рассказал о защите прав детей в России - РИА Новости, 13.11.2024
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09:30 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/chernyshenko-1983437117.html
Чернышенко рассказал о защите прав детей в России
Чернышенко рассказал о защите прав детей в России - РИА Новости, 13.11.2024
Чернышенко рассказал о защите прав детей в России
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал защиту прав детей приоритетом для государства. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T09:30
2024-11-13T09:30
общество
россия
новосибирск
новосибирская область
дмитрий чернышенко
владимир путин
мария львова-белова
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал защиту прав детей приоритетом для государства. "Защита прав детей - приоритет для государства, особенно в Год семьи, объявленный президентом. Владимир Путин традиционно отмечает роль детских омбудсменов в реализации социально ориентированных проектов. Ключевые задачи сотрудников органов опеки и попечительства — семейное устройство детей-сирот и создание условий для их адаптации к самостоятельной жизни",— сказал зампред правительства в ходе приветствия участников Всероссийского форума по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье". Чернышенко напомнил, что по поручению главы государства дан старт Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Вице-премьер призвал регионы серьезно подойти к этой работе и принять в ней активное участие, объединив усилия профильных ведомств, социальных служб, бизнеса и благотворительных организаций. "Такая синергия послужит укреплению института семьи. Уверен, что благодаря вам - неравнодушным и вовлечённым людям, настоящим профессионалам своего дела - мы достигнем поставленных целей", - отметил Чернышенко. Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье" проводится 13-14 ноября в Новосибирске по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при поддержке правительства Новосибирской области, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Интеграция", Благотворительного фонда "Солнечный город". -0-
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983428371.html
https://ria.ru/20241113/deti-1983429989.html
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общество, россия, новосибирск, новосибирская область, дмитрий чернышенко, владимир путин, мария львова-белова
Общество, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Мария Львова-Белова
Чернышенко рассказал о защите прав детей в России

Чернышенко назвал защиту прав детей приоритетом для государства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал защиту прав детей приоритетом для государства.
"Защита прав детей - приоритет для государства, особенно в Год семьи, объявленный президентом. Владимир Путин традиционно отмечает роль детских омбудсменов в реализации социально ориентированных проектов. Ключевые задачи сотрудников органов опеки и попечительства — семейное устройство детей-сирот и создание условий для их адаптации к самостоятельной жизни",— сказал зампред правительства в ходе приветствия участников Всероссийского форума по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье".
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Чернышенко напомнил, что по поручению главы государства дан старт Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Вице-премьер призвал регионы серьезно подойти к этой работе и принять в ней активное участие, объединив усилия профильных ведомств, социальных служб, бизнеса и благотворительных организаций.
"Такая синергия послужит укреплению института семьи. Уверен, что благодаря вам - неравнодушным и вовлечённым людям, настоящим профессионалам своего дела - мы достигнем поставленных целей", - отметил Чернышенко.
Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье" проводится 13-14 ноября в Новосибирске по инициативе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при поддержке правительства Новосибирской области, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Интеграция", Благотворительного фонда "Солнечный город". -0-
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ОбществоРоссияНовосибирскНовосибирская областьДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинМария Львова-Белова
 
 
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