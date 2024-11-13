https://ria.ru/20241113/cherepovets-1983505427.html
Ряд мероприятий в рамках федпроекта "Чистый воздух" завершили в Череповце
Ряд мероприятий в рамках федпроекта "Чистый воздух" завершили в Череповце - РИА Новости, 13.11.2024
Ряд мероприятий в рамках федпроекта "Чистый воздух" завершили в Череповце
В Череповце завершена реализация 50 мероприятий в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:11
2024-11-13T13:11
2024-11-13T13:11
вологодская область
череповец
вологодская область
россия
александр козлов (глава минприроды)
георгий филимонов
гидрометцентр
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Череповце завершена реализация 50 мероприятий в рамках федерального проекта "Чистый воздух", сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области. Речь идет о мероприятиях, направленных, в том числе, на снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферу. "В рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" в Череповце завершили реализацию 50 мероприятий, еще 15 — в работе. По итогам октября этого года город вошел в число участников проекта, которые достигли значения показателя по снижению выбросов, установленного Указом президента России В.В. Путина", — привели в пресс-службе слова главы региона Георгия Филимонова. Вологодская область взяла на себя повышенные обязательства – до конца 2026 года снизить выбросы на 29,1% от уровня 2017 года. На данный момент экологический эффект от выполненных мероприятий составил 23%, отметили в пресс-службе. "Вижу фото и комментарии от череповчан. Вопрос держу на личном контроле. В еженедельном формате анализируем информацию по качеству атмосферного воздуха в Череповце по данным мониторинга Росгидромета", - добавил Филимонов. Под председательством губернатора был создан региональный штаб, который отслеживает реализацию федерального проекта "Чистый воздух" и обеспечивает оперативное реагирование на возникающие проблемы жителей. Кроме того, правительство Вологодской области еженедельно принимает участие в заседаниях оперативного штаба под председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241024/pravitelstvo-1979695014.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982523463.html
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череповец, вологодская область, россия, александр козлов (глава минприроды), георгий филимонов, гидрометцентр
Вологодская область, Череповец, Вологодская область, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Георгий Филимонов, Гидрометцентр