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Times: Украина может создать ядерную бомбу в случае сокращения помощи США - РИА Новости, 13.11.2024
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21:06 13.11.2024 (обновлено: 21:40 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/bomba-1983623695.html
Times: Украина может создать ядерную бомбу в случае сокращения помощи США
Times: Украина может создать ядерную бомбу в случае сокращения помощи США - РИА Новости, 13.11.2024
Times: Украина может создать ядерную бомбу в случае сокращения помощи США
Украина может создать ядерную бомбу в случае, если США сократят военную помощь Киеву, пишет британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:06
2024-11-13T21:40
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина может создать ядерную бомбу в случае, если США сократят военную помощь Киеву, пишет британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны. "Украина может разработать рудиментарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если (победитель выборов президента США. — Прим. ред.) Дональд Трамп откажется от военной помощи", — говорится в публикации. Отмечается, что бомбу могут изготовить из плутония, полученного из отработанных топливных стержней ядерных реакторов. По данным газеты, похожая технология применялась для создания атомной бомбы Fat Man ("Толстяк"), которую США сбросили на Нагасаки в 1945 году. Согласно изданию, в докладе также излагается правовая основа для возможного выхода Киева из Договора о нераспространении ядерного оружия. Документ подготовил, в частности, глава департамента украинского Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. По информации газеты, доклад уже передали заместителю министра обороны страны. Вместе с тем, пишет издание, документ не был утвержден киевскими властями. Ранее Украина призывала Запад к ее скорейшему приглашению в НАТО, в противном случае угрожая созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать такое оружие в течение нескольких недель.Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны может появиться такое оружие. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие. В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, игорь кириллов, нато, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Игорь Кириллов, НАТО, В мире
Times: Украина может создать ядерную бомбу в случае сокращения помощи США

Times: Украина может создать ядерную бомбу, если США сократят военную помощь

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украина может создать ядерную бомбу в случае, если США сократят военную помощь Киеву, пишет британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны.
«
"Украина может разработать рудиментарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если (победитель выборов президента США. — Прим. ред.) Дональд Трамп откажется от военной помощи", — говорится в публикации.
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Отмечается, что бомбу могут изготовить из плутония, полученного из отработанных топливных стержней ядерных реакторов. По данным газеты, похожая технология применялась для создания атомной бомбы Fat Man ("Толстяк"), которую США сбросили на Нагасаки в 1945 году.
Согласно изданию, в докладе также излагается правовая основа для возможного выхода Киева из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Документ подготовил, в частности, глава департамента украинского Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. По информации газеты, доклад уже передали заместителю министра обороны страны. Вместе с тем, пишет издание, документ не был утвержден киевскими властями.
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Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны может появиться такое оружие. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания ядерного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.
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