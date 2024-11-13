https://ria.ru/20241113/bolezn-1983414656.html

ВСУ бросят в бой солдат со смертельной болезнью

ВСУ бросят в бой солдат со смертельной болезнью - РИА Новости, 13.11.2024

ВСУ бросят в бой солдат со смертельной болезнью

Минздрав Украины разрешил забирать в ВСУ людей с туберкулезом и умственной отсталостью, заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко в своем... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T01:30

2024-11-13T01:30

2024-11-13T01:30

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минздрав Украины разрешил забирать в ВСУ людей с туберкулезом и умственной отсталостью, заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале."Это приказ 402 МО (Минобороны Украины. — Прим. ред.), который был принят вместе с минздравом <…>. Что имеем: мобилизация, ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали человека, который не слышит, и человека, где в заключении ВВК (Военно-врачебная экспертиза — Прим. ред.) написано, "умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга", и так далее", — написал он.Депутат призвал представителей минобороны и минздрава Украины обратить пристальное внимание на этот приказ, усомнившись в том, что они смогут эффективно действовать в тех условиях, в которых приходится действовать таким солдатам."Со своей стороны могу предложить им выполнить любую задачу на полигоне с условиями, когда они не слышат, а командир дает команду", — сыронизировал Федиенко.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983209188.html

https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983405173.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины