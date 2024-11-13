https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1983448671.html
Суд признал Блиновскую банкротом
Суд признал Блиновскую банкротом - РИА Новости, 13.11.2024
Суд признал Блиновскую банкротом
Арбитражный суд Москвы по заявлению "королевы марафонов" Елены Блиновской признал блогера банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества, сообщил... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:24
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2024-11-13T11:17
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению "королевы марафонов" Елены Блиновской признал блогера банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества", — огласил резолютивную часть решения судья Валерий Марасанов.Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в Арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
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москва, елена блиновская, происшествия
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Суд признал Блиновскую банкротом
Суд признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации имущества
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению "королевы марафонов" Елены Блиновской признал блогера банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества", — огласил резолютивную часть решения судья Валерий Марасанов.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка
в Арбитражный суд Ярославской области
.
Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.