https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1983448671.html

Суд признал Блиновскую банкротом

Суд признал Блиновскую банкротом - РИА Новости, 13.11.2024

Суд признал Блиновскую банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению "королевы марафонов" Елены Блиновской признал блогера банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества, сообщил... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:24

2024-11-13T10:24

2024-11-13T11:17

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению "королевы марафонов" Елены Блиновской признал блогера банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества", — огласил резолютивную часть решения судья Валерий Марасанов.Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в Арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.

https://ria.ru/20241107/blinovskaja-1982447310.html

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москва, елена блиновская, происшествия