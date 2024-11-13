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Блинкен призвал Израиль завершить конфликт с ХАМАС

Блинкен призвал Израиль завершить конфликт с ХАМАС - РИА Новости, 13.11.2024

Блинкен призвал Израиль завершить конфликт с ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился целей своих военных действий против палестинского движения ХАМАС, пришло время завершить конфликт. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:01

2024-11-13T13:01

2024-11-13T13:41

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился целей своих военных действий против палестинского движения ХАМАС, пришло время завершить конфликт."Израиль... добился целей, которые он перед собой ставил..., пришло время завершить конфликт", - заявил Блинкен в Брюсселе.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241109/katar-1982872833.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша, брюссель, энтони блинкен, оон