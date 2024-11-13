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Блинкен призвал Израиль завершить конфликт с ХАМАС - РИА Новости, 13.11.2024
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13:01 13.11.2024 (обновлено: 13:41 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/blinken-1983500457.html
Блинкен призвал Израиль завершить конфликт с ХАМАС
Блинкен призвал Израиль завершить конфликт с ХАМАС - РИА Новости, 13.11.2024
Блинкен призвал Израиль завершить конфликт с ХАМАС
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился целей своих военных действий против палестинского движения ХАМАС, пришло время завершить конфликт. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:01
2024-11-13T13:41
в мире
израиль
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
сша
брюссель
энтони блинкен
оон
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился целей своих военных действий против палестинского движения ХАМАС, пришло время завершить конфликт."Израиль... добился целей, которые он перед собой ставил..., пришло время завершить конфликт", - заявил Блинкен в Брюсселе.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241109/katar-1982872833.html
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в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сша, брюссель, энтони блинкен, оон
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, США, Брюссель, Энтони Блинкен, ООН
Блинкен призвал Израиль завершить конфликт с ХАМАС

Блинкен: Израиль добился целей операции против ХАМАС, конфликт можно завершить

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль добился целей своих военных действий против палестинского движения ХАМАС, пришло время завершить конфликт.
"Израиль... добился целей, которые он перед собой ставил..., пришло время завершить конфликт", - заявил Блинкен в Брюсселе.
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Катар приостановил посредничество между Израилем и ХАМАС
9 ноября, 21:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43,5 тысяч палестинцев, пострадали свыше 102 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Трамп увеличит военную поддержку Израиля, заявил экс-посол США Брайза
7 ноября, 18:14
 
В миреИзраильХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024СШАБрюссельЭнтони БлинкенООН
 
 
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