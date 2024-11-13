https://ria.ru/20241113/bitkoin-1983581859.html
Биткоин поднялся выше 90 тысяч долларов
Биткоин поднялся выше 90 тысяч долларов - РИА Новости, 13.11.2024
Биткоин поднялся выше 90 тысяч долларов
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T17:34
2024-11-13T17:34
2024-11-13T17:42
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.34 мск дорожал на 6,47% за сутки - до 90 987 долларов. Исторический максимум на данный момент составляет 91 тысячу долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,49% - в среднем до 90 954 долларов. Динамика также приводится за сутки.
https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, биткоин
Биткоин поднялся выше 90 тысяч долларов
Биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин
по состоянию на 17.34 мск дорожал на 6,47% за сутки - до 90 987 долларов. Исторический максимум на данный момент составляет 91 тысячу долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,49% - в среднем до 90 954 долларов. Динамика также приводится за сутки.