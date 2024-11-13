https://ria.ru/20241113/bitkoin-1983581859.html

Биткоин поднялся выше 90 тысяч долларов

Биткоин поднялся выше 90 тысяч долларов - РИА Новости, 13.11.2024

Биткоин поднялся выше 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T17:34

2024-11-13T17:34

2024-11-13T17:42

экономика

сша

биткоин

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 90 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.34 мск дорожал на 6,47% за сутки - до 90 987 долларов. Исторический максимум на данный момент составляет 91 тысячу долларов.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,49% - в среднем до 90 954 долларов. Динамика также приводится за сутки.

https://ria.ru/20241109/trump-1982838964.html

сша

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, биткоин