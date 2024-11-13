ВСУ стали применять американские снаряды для советских пушек, сообщил Bild
Bild: ВСУ стали использовать американские снаряды для советской САУ "Пион"
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные под Артемовском (Бахмутом)
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом). Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ВСУ начали использовать поставляемые США снаряды для стрельбы из САУ 2С7 "Пион", сообщает Bild.
"Сверхмощная самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" массой 60 тонн со стволом в 12 метров <…> самая тяжелая пушка в мире из ныне действующих. Ее разработали в СССР в 1960-е годы", — пишет издание.
"Сверхмощная самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" массой 60 тонн со стволом в 12 метров <…> самая тяжелая пушка в мире из ныне действующих. Ее разработали в СССР в 1960-е годы", — пишет издание.
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Как говорится в материале, "Пиону" нужны снаряды калибра 203 мм, однако весной 2022 года ВСУ быстро израсходовали их из советских запасов, поэтому САУ долго не применялась. Ее стали использовать после того, как Украине поставили снаряды нужного калибра из США, выяснил Bild. Американцы производили такие боеприпасы в 1950-е и 1960-е годы для своих орудий М110 и М115.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.