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ВСУ стали применять американские снаряды для советских пушек, сообщил Bild - РИА Новости, 13.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:46 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/bild-1983601744.html
ВСУ стали применять американские снаряды для советских пушек, сообщил Bild
ВСУ стали применять американские снаряды для советских пушек, сообщил Bild - РИА Новости, 13.11.2024
ВСУ стали применять американские снаряды для советских пушек, сообщил Bild
ВСУ начали использовать поставляемые США снаряды для стрельбы из САУ 2С7 "Пион", сообщает Bild. "Сверхмощная самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион"... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:46
2024-11-13T18:46
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ВСУ начали использовать поставляемые США снаряды для стрельбы из САУ 2С7 "Пион", сообщает Bild. "Сверхмощная самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" массой 60 тонн со стволом в 12 метров &lt;…&gt; самая тяжелая пушка в мире из ныне действующих. Ее разработали в СССР в 1960-е годы", — пишет издание.Как говорится в материале, "Пиону" нужны снаряды калибра 203 мм, однако весной 2022 года ВСУ быстро израсходовали их из советских запасов, поэтому САУ долго не применялась. Ее стали использовать после того, как Украине поставили снаряды нужного калибра из США, выяснил Bild. Американцы производили такие боеприпасы в 1950-е и 1960-е годы для своих орудий М110 и М115.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241113/rada-1983540367.html
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в мире, космос - риа наука, сша, украина, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, bild, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Bild, НАТО, Безопасность
ВСУ стали применять американские снаряды для советских пушек, сообщил Bild

Bild: ВСУ стали использовать американские снаряды для советской САУ "Пион"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные под Артемовском (Бахмутом)
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом) - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом). Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ВСУ начали использовать поставляемые США снаряды для стрельбы из САУ 2С7 "Пион", сообщает Bild.

"Сверхмощная самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" массой 60 тонн со стволом в 12 метров <…> самая тяжелая пушка в мире из ныне действующих. Ее разработали в СССР в 1960-е годы", — пишет издание.
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Как говорится в материале, "Пиону" нужны снаряды калибра 203 мм, однако весной 2022 года ВСУ быстро израсходовали их из советских запасов, поэтому САУ долго не применялась. Ее стали использовать после того, как Украине поставили снаряды нужного калибра из США, выяснил Bild. Американцы производили такие боеприпасы в 1950-е и 1960-е годы для своих орудий М110 и М115.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныBildНАТОБезопасность
 
 
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