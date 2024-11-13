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"Полный ад": через что прошла жительница ДНР

"Полный ад": через что прошла жительница ДНР - РИА Новости, 13.11.2024

"Полный ад": через что прошла жительница ДНР

Еще месяц назад в подвалах уцелевших домов одного из городов Донбасса укрывались десятки мирных, в основном пенсионеры и женщины с детьми. В их числе и Наталья: РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:00

2024-11-13T08:00

2024-11-13T08:06

специальная военная операция на украине

горняк

селидово

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Еще месяц назад в подвалах уцелевших домов одного из городов Донбасса укрывались десятки мирных, в основном пенсионеры и женщины с детьми. В их числе и Наталья: она пряталась от украинских полицейских и военных, которые хотели отнять у нее дочерей. Как ей удалось спастись — в материале РИА Новости."Довез до подвала"На днях Наталью вместе с 11-летней дочерью и трехмесячным грудничком эвакуировали из Горняка, освобожденного российскими войсками в конце октября. Имен и позывных солдат, кто их спас, она не запомнила, но будет "благодарна до конца жизни"."Ребята зашли в подвал и объявили: срочная эвакуация. Возникла легкая паника: не знала, за что хвататься и что брать. Кое-как собралась, — вспоминает мать двоих детей. — По дороге особенно переживала за старшую. Она не отрывалась от окна. Видела выжженные дома, весь тот ужас, который оставила после себя украинская армия. Было очень страшно. По нам открыли огонь. Но водитель ехал быстро — благодаря его ловкости увернулись. Можно сказать, повезло".Впервые Наталья со старшей дочерью попали под обстрел летом 2022-го: вовремя нырнули в подъезд."Я укрыла собой дочку, в спину летели стекла, рядом падали осколки. Чудом уцелели, — говорит она. — Тогда в городе работал единственный таксист. Звоню, он нас подхватил, пересидели в безопасном месте".Беременная вторым ребенком, приболела — госпитализировали в роддом в Селидово."Полдвенадцатого ночи — прилет. Убило соседку по палате, меня оттуда в последний момент перевели, — Наталья не сдерживает слез. — Нас экстренно спустили в подвал. Больница сильно пострадала"."Грозились забрать детей"Жители Горняка рассказывают, что вэсэушники ставили минометы посреди домов. "Выстрел — и рядом падает. Город маленький, все слышно, видно — куда и откуда летит. Это все дело рук украинской армии".Наталье окружающие помогали чем могли: вещами, памперсами, детским питанием. "Обратилась в администрацию с вопросом: как быть старшей дочке, ведь скоро учебный год. Меня заверили: надо немного подождать — и пойдет в российскую школу".Эвакуироваться предлагали не раз — отказывалась. Вся родня — в России: "На Украине никого нет, да я и сама не хочу, мой дом — здесь. Там жить спокойно нашей семье не дадут".Однажды полицейские нагрянули к ней домой: потребовали уезжать. "Пытались запугать: мол, если не соглашусь, детей отправят в детский дом". Наталья пообещала: "Как только, так сразу". И перебралась в другое место. Ее искали три недели. Соседи не выдали: на вопрос, где она, разводили руками.Военные, спасшие Наталью с детьми, следом эвакуировали ее сестру, мать, 85-летних бабушку и дедушку. Пенсионеры на вопрос о пережитом отмахиваются: "Забыть бы все". Остаться ни с чем в столь почтенном возрасте очень тяжело.Но главное, все вместе — живые и целые. Пока ютятся в пункте временного размещения в ДНР. А как дальше, говорят они, "покажет время".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горняк, селидово, россия