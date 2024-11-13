Рейтинг@Mail.ru
"Полный ад": через что прошла жительница ДНР - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 13.11.2024 (обновлено: 08:06 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/bezhenka-1981927208.html
"Полный ад": через что прошла жительница ДНР
"Полный ад": через что прошла жительница ДНР - РИА Новости, 13.11.2024
"Полный ад": через что прошла жительница ДНР
Еще месяц назад в подвалах уцелевших домов одного из городов Донбасса укрывались десятки мирных, в основном пенсионеры и женщины с детьми. В их числе и Наталья: РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:00
2024-11-13T08:06
специальная военная операция на украине
горняк
селидово
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981366104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5199f5b90d62bbbb0abde9fd30657739.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Еще месяц назад в подвалах уцелевших домов одного из городов Донбасса укрывались десятки мирных, в основном пенсионеры и женщины с детьми. В их числе и Наталья: она пряталась от украинских полицейских и военных, которые хотели отнять у нее дочерей. Как ей удалось спастись — в материале РИА Новости."Довез до подвала"На днях Наталью вместе с 11-летней дочерью и трехмесячным грудничком эвакуировали из Горняка, освобожденного российскими войсками в конце октября. Имен и позывных солдат, кто их спас, она не запомнила, но будет "благодарна до конца жизни"."Ребята зашли в подвал и объявили: срочная эвакуация. Возникла легкая паника: не знала, за что хвататься и что брать. Кое-как собралась, — вспоминает мать двоих детей. — По дороге особенно переживала за старшую. Она не отрывалась от окна. Видела выжженные дома, весь тот ужас, который оставила после себя украинская армия. Было очень страшно. По нам открыли огонь. Но водитель ехал быстро — благодаря его ловкости увернулись. Можно сказать, повезло".Впервые Наталья со старшей дочерью попали под обстрел летом 2022-го: вовремя нырнули в подъезд."Я укрыла собой дочку, в спину летели стекла, рядом падали осколки. Чудом уцелели, — говорит она. — Тогда в городе работал единственный таксист. Звоню, он нас подхватил, пересидели в безопасном месте".Беременная вторым ребенком, приболела — госпитализировали в роддом в Селидово."Полдвенадцатого ночи — прилет. Убило соседку по палате, меня оттуда в последний момент перевели, — Наталья не сдерживает слез. — Нас экстренно спустили в подвал. Больница сильно пострадала"."Грозились забрать детей"Жители Горняка рассказывают, что вэсэушники ставили минометы посреди домов. "Выстрел — и рядом падает. Город маленький, все слышно, видно — куда и откуда летит. Это все дело рук украинской армии".Наталье окружающие помогали чем могли: вещами, памперсами, детским питанием. "Обратилась в администрацию с вопросом: как быть старшей дочке, ведь скоро учебный год. Меня заверили: надо немного подождать — и пойдет в российскую школу".Эвакуироваться предлагали не раз — отказывалась. Вся родня — в России: "На Украине никого нет, да я и сама не хочу, мой дом — здесь. Там жить спокойно нашей семье не дадут".Однажды полицейские нагрянули к ней домой: потребовали уезжать. "Пытались запугать: мол, если не соглашусь, детей отправят в детский дом". Наталья пообещала: "Как только, так сразу". И перебралась в другое место. Ее искали три недели. Соседи не выдали: на вопрос, где она, разводили руками.Военные, спасшие Наталью с детьми, следом эвакуировали ее сестру, мать, 85-летних бабушку и дедушку. Пенсионеры на вопрос о пережитом отмахиваются: "Забыть бы все". Остаться ни с чем в столь почтенном возрасте очень тяжело.Но главное, все вместе — живые и целые. Пока ютятся в пункте временного размещения в ДНР. А как дальше, говорят они, "покажет время".
горняк
селидово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981366104_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d96dc7b3f666de9c29ff1b021c1ddfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горняк, селидово, россия
Специальная военная операция на Украине, Горняк, Селидово, Россия
"Полный ад": через что прошла жительница ДНР

Беженка из Горняка: ВСУ размещали огневые точки прямо в черте города

© РИА Новости / Мария МарикянТрехмесячный ребенок
Трехмесячный ребенок - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Еще месяц назад в подвалах уцелевших домов одного из городов Донбасса укрывались десятки мирных, в основном пенсионеры и женщины с детьми. В их числе и Наталья: она пряталась от украинских полицейских и военных, которые хотели отнять у нее дочерей. Как ей удалось спастись — в материале РИА Новости.

"Довез до подвала"

На днях Наталью вместе с 11-летней дочерью и трехмесячным грудничком эвакуировали из Горняка, освобожденного российскими войсками в конце октября. Имен и позывных солдат, кто их спас, она не запомнила, но будет "благодарна до конца жизни".
"Ребята зашли в подвал и объявили: срочная эвакуация. Возникла легкая паника: не знала, за что хвататься и что брать. Кое-как собралась, — вспоминает мать двоих детей. — По дороге особенно переживала за старшую. Она не отрывалась от окна. Видела выжженные дома, весь тот ужас, который оставила после себя украинская армия. Было очень страшно. По нам открыли огонь. Но водитель ехал быстро — благодаря его ловкости увернулись. Можно сказать, повезло".
© РИА Новости / Мария МарикянКойки в пункте временного размещения
Койки в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Койки в пункте временного размещения
Впервые Наталья со старшей дочерью попали под обстрел летом 2022-го: вовремя нырнули в подъезд.
"Я укрыла собой дочку, в спину летели стекла, рядом падали осколки. Чудом уцелели, — говорит она. — Тогда в городе работал единственный таксист. Звоню, он нас подхватил, пересидели в безопасном месте".
Беременная вторым ребенком, приболела — госпитализировали в роддом в Селидово.
"Полдвенадцатого ночи — прилет. Убило соседку по палате, меня оттуда в последний момент перевели, — Наталья не сдерживает слез. — Нас экстренно спустили в подвал. Больница сильно пострадала".
© РИА Новости / Мария МарикянИкона на стене одной из комнат в ПВР
Икона на стене одной из комнат в ПВР - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Икона на стене одной из комнат в ПВР

"Грозились забрать детей"

Жители Горняка рассказывают, что вэсэушники ставили минометы посреди домов. "Выстрел — и рядом падает. Город маленький, все слышно, видно — куда и откуда летит. Это все дело рук украинской армии".
Наталье окружающие помогали чем могли: вещами, памперсами, детским питанием. "Обратилась в администрацию с вопросом: как быть старшей дочке, ведь скоро учебный год. Меня заверили: надо немного подождать — и пойдет в российскую школу".
Эвакуироваться предлагали не раз — отказывалась. Вся родня — в России: "На Украине никого нет, да я и сама не хочу, мой дом — здесь. Там жить спокойно нашей семье не дадут".
© Фото : 114 БригадаБойцы 114-й мотострелковой бригады ВС России водрузили флаг России на здание в городе Горняк в ДНР. Кадр видео
Бойцы 114-й мотострелковой бригады ВС РФ водрузили флаг России на здание в городе Горняк в ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Фото : 114 Бригада
Бойцы 114-й мотострелковой бригады ВС России водрузили флаг России на здание в городе Горняк в ДНР. Кадр видео
Однажды полицейские нагрянули к ней домой: потребовали уезжать. "Пытались запугать: мол, если не соглашусь, детей отправят в детский дом". Наталья пообещала: "Как только, так сразу". И перебралась в другое место. Ее искали три недели. Соседи не выдали: на вопрос, где она, разводили руками.
Военные, спасшие Наталью с детьми, следом эвакуировали ее сестру, мать, 85-летних бабушку и дедушку. Пенсионеры на вопрос о пережитом отмахиваются: "Забыть бы все". Остаться ни с чем в столь почтенном возрасте очень тяжело.
Но главное, все вместе — живые и целые. Пока ютятся в пункте временного размещения в ДНР. А как дальше, говорят они, "покажет время".
 
Специальная военная операция на УкраинеГорнякСелидовоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала