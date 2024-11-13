https://ria.ru/20241113/beyrut-1983632287.html

Израильские ВВС нанесли не менее трех ударов по Бейруту

Израильские ВВС нанесли не менее трех ударов по Бейруту - РИА Новости, 13.11.2024

Израильские ВВС нанесли не менее трех ударов по Бейруту

Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T22:48

2024-11-13T22:48

2024-11-13T23:04

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БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута, передаёт корреспондент РИА Новости.Два сильных удара пришлись по зданиям в районе Бурдж аль-Бараджне, один удар - по району Харет Хрейк.В среду днем израильская авиация нанесла шесть ударов по южному пригороду Бейрута.Израильские военные регулярно наносят удары по территории Сирии в рамках своей кампании против ливанского движения "Хезболлах". Ранее израильские беспилотники атаковали жилой дом в шиитском районе Дамаска Зейнаб, где в результате погибли семь человек. В квартале, который находится в южной части сирийской столицы, разместились тысячи беженцев из соседнего Ливана.

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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, сирия, дамаск (город), хезболла