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Израильские ВВС нанесли не менее трех ударов по Бейруту
Израильские ВВС нанесли не менее трех ударов по Бейруту - РИА Новости, 13.11.2024
Израильские ВВС нанесли не менее трех ударов по Бейруту
Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:48
2024-11-13T22:48
2024-11-13T23:04
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду Бейрута, передаёт корреспондент РИА Новости.Два сильных удара пришлись по зданиям в районе Бурдж аль-Бараджне, один удар - по району Харет Хрейк.В среду днем израильская авиация нанесла шесть ударов по южному пригороду Бейрута.Израильские военные регулярно наносят удары по территории Сирии в рамках своей кампании против ливанского движения "Хезболлах". Ранее израильские беспилотники атаковали жилой дом в шиитском районе Дамаска Зейнаб, где в результате погибли семь человек. В квартале, который находится в южной части сирийской столицы, разместились тысячи беженцев из соседнего Ливана.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан, сирия, дамаск (город), хезболла
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан, Сирия, Дамаск (город), Хезболла
Израильские ВВС нанесли не менее трех ударов по Бейруту
Израильские ВВС нанесли не менее трех ударов по южному пригороду в Бейруте