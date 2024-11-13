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Израильская авиация ударила по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация ударила по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 13.11.2024
Израильская авиация ударила по южному пригороду Бейрута
Израильские боевые самолеты нанесли три мощных удара по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T12:52
2024-11-13T12:52
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БЕЙРУТ, 13 ноя - РИА Новости. Израильские боевые самолеты нанесли три мощных удара по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Два удара было нанесено по району Гхбейри и один - по Харет Хрейк.Ранее армия Израиля опубликовала заявление с предупреждением о намерении нанести удары по шести объектам в южном пригороде Бейрута.
https://ria.ru/20241108/izrail-1982762462.html
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Последствия удара израильских ВВС по жилому дому к югу от Бейрута
Жертвами удара израильских ВВС по жилому дому к югу от Бейрута стали 6 человек, 15 получили ранения. В результате удара были полностью разрушены 3 этажа. Кадры последствий публикуют в соцсетях.
2024-11-13T12:52
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Израильская авиация ударила по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесли три удара по южному пригороду Бейрута