https://ria.ru/20241113/bespilotnik-1983574332.html
В Курской и Белгородской областях уничтожили украинские беспилотники
В Курской и Белгородской областях уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 13.11.2024
В Курской и Белгородской областях уничтожили украинские беспилотники
Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику в Курской и Белгородской областях, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:55
2024-11-13T16:55
2024-11-13T16:55
специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику в Курской и Белгородской областях, сообщило Минобороны России. "Около 15.45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241113/oblomki-1983457128.html
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Курской и Белгородской областях уничтожили украинские беспилотники
ПВО уничтожила по одному беспилотнику в Курской и Белгородской областях