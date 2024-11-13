https://ria.ru/20241113/bespilotnik-1983574332.html

В Курской и Белгородской областях уничтожили украинские беспилотники

В Курской и Белгородской областях уничтожили украинские беспилотники - РИА Новости, 13.11.2024

В Курской и Белгородской областях уничтожили украинские беспилотники

Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику в Курской и Белгородской областях, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:55

2024-11-13T16:55

2024-11-13T16:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику в Курской и Белгородской областях, сообщило Минобороны России. "Около 15.45 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241113/oblomki-1983457128.html

белгородская область

курская область

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белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность