https://ria.ru/20241113/bespilotnik-1983454410.html

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.11.2024

В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:59

2024-11-13T10:59

2024-11-13T11:56

специальная военная операция на украине

белгородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону. "Росгвардейцы обнаружили вражеский беспилотник "Баба-Яга", который направлялся в сторону охраняемого объекта в одном из приграничных районов области. Прицельным огнем из стрелкового оружия военнослужащие сбили его, в результате чего вражеский БПЛА сдетонировал в воздухе", - говорится в сообщении В ведомстве добавили, что спустя 10 минут украинские военные вновь предприняли попытку атаковать объект с помощью еще одного FPV-дрона камикадзе, который также был уничтожен росгвардейцами. В видео, предоставленном пресс-службой, один из военнослужащих отметил, что по дронам "видны четкие попадания". "Вот на FPV-дроне Камикадзе пробоина 5,45 из автомата Калашникова. И на Бабе-Иге пробоина 7,62, более крупные, более мелкие тоже от 5,45. Точно, огонь!" - сказал он.

https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983427382.html

https://ria.ru/20240515/belgorod-1946099802.html

белгородская область

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Дарья Буймова

белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность