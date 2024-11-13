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В Белгородской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.11.2024
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10:59 13.11.2024 (обновлено: 11:56 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/bespilotnik-1983454410.html
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 13.11.2024
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника
Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:59
2024-11-13T11:56
специальная военная операция на украине
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону. "Росгвардейцы обнаружили вражеский беспилотник "Баба-Яга", который направлялся в сторону охраняемого объекта в одном из приграничных районов области. Прицельным огнем из стрелкового оружия военнослужащие сбили его, в результате чего вражеский БПЛА сдетонировал в воздухе", - говорится в сообщении В ведомстве добавили, что спустя 10 минут украинские военные вновь предприняли попытку атаковать объект с помощью еще одного FPV-дрона камикадзе, который также был уничтожен росгвардейцами. В видео, предоставленном пресс-службой, один из военнослужащих отметил, что по дронам "видны четкие попадания". "Вот на FPV-дроне Камикадзе пробоина 5,45 из автомата Калашникова. И на Бабе-Иге пробоина 7,62, более крупные, более мелкие тоже от 5,45. Точно, огонь!" - сказал он.
https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983427382.html
https://ria.ru/20240515/belgorod-1946099802.html
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белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
В Белгородской области сбили два украинских беспилотника

Росгвардейцы сбили из стрелкового оружия два дрона ВСУ над Белгородской областью

© Фото : РосгвардияВоеннослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства
Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники Баба-Яга и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Росгвардия
Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства
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БЕЛГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
"Росгвардейцы обнаружили вражеский беспилотник "Баба-Яга", который направлялся в сторону охраняемого объекта в одном из приграничных районов области. Прицельным огнем из стрелкового оружия военнослужащие сбили его, в результате чего вражеский БПЛА сдетонировал в воздухе", - говорится в сообщении
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В ведомстве добавили, что спустя 10 минут украинские военные вновь предприняли попытку атаковать объект с помощью еще одного FPV-дрона камикадзе, который также был уничтожен росгвардейцами.
© Фото : РосгвардияВоеннослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства
Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники Баба-Яга и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Росгвардия
Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства
В видео, предоставленном пресс-службой, один из военнослужащих отметил, что по дронам "видны четкие попадания". "Вот на FPV-дроне Камикадзе пробоина 5,45 из автомата Калашникова. И на Бабе-Иге пробоина 7,62, более крупные, более мелкие тоже от 5,45. Точно, огонь!" - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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