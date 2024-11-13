В Белгородской области сбили два украинских беспилотника
Росгвардейцы сбили из стрелкового оружия два дрона ВСУ над Белгородской областью
© Фото : РосгвардияВоеннослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства
Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства
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БЕЛГОРОД, 13 ноя – РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
"Росгвардейцы обнаружили вражеский беспилотник "Баба-Яга", который направлялся в сторону охраняемого объекта в одном из приграничных районов области. Прицельным огнем из стрелкового оружия военнослужащие сбили его, в результате чего вражеский БПЛА сдетонировал в воздухе", - говорится в сообщении
В ведомстве добавили, что спустя 10 минут украинские военные вновь предприняли попытку атаковать объект с помощью еще одного FPV-дрона камикадзе, который также был уничтожен росгвардейцами.
© Фото : РосгвардияВоеннослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства
Военнослужащие Росгвардии сбили из стрелкового оружия в Белгородской области украинские беспилотники "Баба-Яга" и FPV-дрон камикадзе, которые несли на себе взрывные устройства
В видео, предоставленном пресс-службой, один из военнослужащих отметил, что по дронам "видны четкие попадания". "Вот на FPV-дроне Камикадзе пробоина 5,45 из автомата Калашникова. И на Бабе-Иге пробоина 7,62, более крупные, более мелкие тоже от 5,45. Точно, огонь!" - сказал он.