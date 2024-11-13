Более 20 украинских военных сбежали с позиций в Курской области
Подполье сообщило о бегстве более 20 военных ВСУ из теробороны в Курской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
КУРСК, 13 ноя — РИА Новости. Более 20 солдат ВСУ самовольно оставили позиции в Курской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
«
"По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО (территориальная оборона. — Прим. ред.) бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум", — сказал собеседник агентства.
Стало известно, почему в ВСУ участилось дезертирство
5 ноября, 11:11
Он отметил, что дезертирство в частях ВСУ, находящихся в Курской области, становится все более массовым явлением. В подполье также добавили, что бегство украинских военных ставит их группировку сил под угрозу окружения.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.
По данным Минобороны на 13 ноября, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 32,1 тысячи военнослужащих и 202 танка.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Как сообщало в октябре издание "Украинская правда", офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по случаям дезертирства в рядах ВСУ с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года выявили втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18