https://ria.ru/20241113/begstvo-1983556694.html

Более 20 украинских военных сбежали с позиций в Курской области

Более 20 украинских военных сбежали с позиций в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024

Более 20 украинских военных сбежали с позиций в Курской области

Более 20 солдат ВСУ самовольно оставили позиции в Курской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:45

2024-11-13T15:45

2024-11-13T16:23

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

КУРСК, 13 ноя — РИА Новости. Более 20 солдат ВСУ самовольно оставили позиции в Курской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье."По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО (территориальная оборона. — Прим. ред.) бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что дезертирство в частях ВСУ, находящихся в Курской области, становится все более массовым явлением. В подполье также добавили, что бегство украинских военных ставит их группировку сил под угрозу окружения.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.По данным Минобороны на 13 ноября, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 32,1 тысячи военнослужащих и 202 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Как сообщало в октябре издание "Украинская правда", офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по случаям дезертирства в рядах ВСУ с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года выявили втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20241105/vsu-1981891791.html

https://ria.ru/20241113/kontrataki-1983531217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, курская область, брянская область, вооруженные силы украины