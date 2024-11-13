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Более 20 украинских военных сбежали с позиций в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 13.11.2024 (обновлено: 16:23 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/begstvo-1983556694.html
Более 20 украинских военных сбежали с позиций в Курской области
Более 20 украинских военных сбежали с позиций в Курской области - РИА Новости, 13.11.2024
Более 20 украинских военных сбежали с позиций в Курской области
Более 20 солдат ВСУ самовольно оставили позиции в Курской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:45
2024-11-13T16:23
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 13 ноя — РИА Новости. Более 20 солдат ВСУ самовольно оставили позиции в Курской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.&quot;По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО (территориальная оборона. — Прим. ред.) бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум&quot;, — сказал собеседник агентства.Он отметил, что дезертирство в частях ВСУ, находящихся в Курской области, становится все более массовым явлением. В подполье также добавили, что бегство украинских военных ставит их группировку сил под угрозу окружения.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.По данным Минобороны на 13 ноября, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 32,1 тысячи военнослужащих и 202 танка.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Как сообщало в октябре издание "Украинская правда", офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по случаям дезертирства в рядах ВСУ с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года выявили втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20241105/vsu-1981891791.html
https://ria.ru/20241113/kontrataki-1983531217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, курская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Более 20 украинских военных сбежали с позиций в Курской области

Подполье сообщило о бегстве более 20 военных ВСУ из теробороны в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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КУРСК, 13 ноя — РИА Новости. Более 20 солдат ВСУ самовольно оставили позиции в Курской области, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
«

"По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО (территориальная оборона. — Прим. ред.) бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум", — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что дезертирство в частях ВСУ, находящихся в Курской области, становится все более массовым явлением. В подполье также добавили, что бегство украинских военных ставит их группировку сил под угрозу окружения.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российские военные планомерно выдавливают противника из региона.
По данным Минобороны на 13 ноября, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 32,1 тысячи военнослужащих и 202 танка.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Как сообщало в октябре издание "Украинская правда", офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по случаям дезертирства в рядах ВСУ с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года выявили втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаКурская областьБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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