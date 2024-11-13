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В Кремле отреагировали на открытие в Польше американской базы ПРО
В Кремле отреагировали на открытие в Польше американской базы ПРО - РИА Новости, 13.11.2024
В Кремле отреагировали на открытие в Польше американской базы ПРО
Открытие в Польше базы противоракетной обороны (ПРО) США - это попытка сдержать военный потенциал России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T11:56
2024-11-13T11:56
2024-11-13T12:08
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Открытие в Польше базы противоракетной обороны (ПРО) США - это попытка сдержать военный потенциал России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Американская база противоракетной обороны Aegis будет открыта в среду в польском Редзиково. В торжественной церемонии открытия примут участие как представители США, так и высшее руководство Польши, в частности, президент республики Анджей Дуда прибудет туда сразу из Азербайджана, где находится с официальным визитом."Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", - сказал Песков журналистам.Aegis – база ВМС США, переданная под командование НАТО-EUCOM, то есть командование американских войск в Европе. База противоракетной обороны Aegis стала первой постоянной базой армии США в Польше.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, россия, сша, в мире
Польша, Россия, США, В мире
В Кремле отреагировали на открытие в Польше американской базы ПРО
Песков назвал открытие в Польше базы ПРО США попыткой сдержать потенциал России