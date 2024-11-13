https://ria.ru/20241113/bayden-1983628671.html
Байден запросит у конгресса дополнительные средства на Украину
Байден запросит у конгресса дополнительные средства на Украину - РИА Новости, 13.11.2024
Байден запросит у конгресса дополнительные средства на Украину
Президент США Джо Байден перед уходом с должности запросит у конгресса дополнительные средства на поддержку Киева, заявил советник главы Белого дома Джейк... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:15
2024-11-13T22:15
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ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден перед уходом с должности запросит у конгресса дополнительные средства на поддержку Киева, заявил советник главы Белого дома Джейк Салливан."В следующие два месяца администрация просигнализирует конгрессу, что мы хотим увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году", — сообщил он журналистам на брифинге.Салливан отметил, что уходящая администрация видит необходимость и логику в том, чтобы Вашингтон выделил Киеву деньги на 2025 год.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Байден запросит у конгресса дополнительные средства на Украину
Байден перед уходом запросит у конгресса дополнительные средства на Украину