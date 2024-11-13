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Байден заявил Трампу, что поддержка Украины отвечает интересам США - РИА Новости, 13.11.2024
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22:08 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/bayden-1983628109.html
Байден заявил Трампу, что поддержка Украины отвечает интересам США
Байден заявил Трампу, что поддержка Украины отвечает интересам США - РИА Новости, 13.11.2024
Байден заявил Трампу, что поддержка Украины отвечает интересам США
Президент США Джо Байден в ходе личной встречи с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул, что поддержка Украины остается важным... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T22:08
2024-11-13T22:08
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джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе личной встречи с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул, что поддержка Украины остается важным элементом национальной безопасности США, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США", - отметил Салливан журналистам в ходе брифинга. По словам Салливана, Байден дал понять, что дальнейшая поддержка Украины направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы затронуть и Соединенные Штаты. Встреча Байдена и Трампа, по словам Салливана, стала важным шагом в обсуждении ключевых внешнеполитических вопросов.
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в мире, украина, сша, джо байден, джейк салливан, дональд трамп
В мире, Украина, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Дональд Трамп
Байден заявил Трампу, что поддержка Украины отвечает интересам США

Белый дом: поддержка Украины остается важным элементом нацбезопасности США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе личной встречи с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме подчеркнул, что поддержка Украины остается важным элементом национальной безопасности США, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США", - отметил Салливан журналистам в ходе брифинга.
По словам Салливана, Байден дал понять, что дальнейшая поддержка Украины направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы затронуть и Соединенные Штаты.
Встреча Байдена и Трампа, по словам Салливана, стала важным шагом в обсуждении ключевых внешнеполитических вопросов.
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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В миреУкраинаСШАДжо БайденДжейк СалливанДональд Трамп
 
 
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