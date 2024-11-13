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Башмет отдаст часть средств от концерта для сгоревшего театра Хабаровска - РИА Новости, 13.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:35 13.11.2024 (обновлено: 18:37 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/bashmet-1983598745.html
Башмет отдаст часть средств от концерта для сгоревшего театра Хабаровска
Башмет отдаст часть средств от концерта для сгоревшего театра Хабаровска - РИА Новости, 13.11.2024
Башмет отдаст часть средств от концерта для сгоревшего театра Хабаровска
Народный артист СССР Юрий Башмет сообщил, что передаст часть средств после концерта Всероссийского юношеского симфонического оркестра на строительство... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:35
2024-11-13T18:37
культура
хабаровск
юрий башмет
хабаровский край
театр
звезды
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музыка
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Башмет сообщил, что передаст часть средств после концерта Всероссийского юношеского симфонического оркестра на строительство сгоревшего театра в Хабаровске. "Такой фонд организован уже. Мы половину сборов отправим на строительство нового театра в Хабаровске", - сказал маэстро на пресс-конференции. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске утром 3 октября. Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Жертв не было, но была госпитализирована одна женщина с травмой. О полной ликвидации пожара краевой главк МЧС сообщил вечером 5 октября. Расследуются административные и уголовные дела по факту произошедшего ЧП. Позже мэрия сообщала, что жители Хабаровского края путем голосования выбирают, каким будет новое здание сгоревшего в начале октября Театра музыкальной комедии в Хабаровске.
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хабаровск, юрий башмет, хабаровский край, театр, звезды, благотворительность, музыка
Культура, Хабаровск, Юрий Башмет, Хабаровский край, Театр, звезды, Благотворительность, Музыка
Башмет отдаст часть средств от концерта для сгоревшего театра Хабаровска

Башмет сообщил, что отдаст часть средств для сгоревшего театра в Хабаровске

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкТушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске
Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Башмет сообщил, что передаст часть средств после концерта Всероссийского юношеского симфонического оркестра на строительство сгоревшего театра в Хабаровске.
"Такой фонд организован уже. Мы половину сборов отправим на строительство нового театра в Хабаровске", - сказал маэстро на пресс-конференции.
Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске утром 3 октября. Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Жертв не было, но была госпитализирована одна женщина с травмой. О полной ликвидации пожара краевой главк МЧС сообщил вечером 5 октября. Расследуются административные и уголовные дела по факту произошедшего ЧП.
Позже мэрия сообщала, что жители Хабаровского края путем голосования выбирают, каким будет новое здание сгоревшего в начале октября Театра музыкальной комедии в Хабаровске.
Пожар в театре музыкальной комедии в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
В горящем в Хабаровске театре обрушилась сцена
3 октября, 07:53
 
КультураХабаровскЮрий БашметХабаровский крайТеатрзвездыБлаготворительностьМузыка
 
 
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