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Башмет отдаст часть средств от концерта для сгоревшего театра Хабаровска

Башмет отдаст часть средств от концерта для сгоревшего театра Хабаровска - РИА Новости, 13.11.2024

Башмет отдаст часть средств от концерта для сгоревшего театра Хабаровска

Народный артист СССР Юрий Башмет сообщил, что передаст часть средств после концерта Всероссийского юношеского симфонического оркестра на строительство... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:35

2024-11-13T18:35

2024-11-13T18:37

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Башмет сообщил, что передаст часть средств после концерта Всероссийского юношеского симфонического оркестра на строительство сгоревшего театра в Хабаровске. "Такой фонд организован уже. Мы половину сборов отправим на строительство нового театра в Хабаровске", - сказал маэстро на пресс-конференции. Театр музыкальной комедии загорелся в Хабаровске утром 3 октября. Площадь пожара составила 4 тысячи "квадратов", обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Жертв не было, но была госпитализирована одна женщина с травмой. О полной ликвидации пожара краевой главк МЧС сообщил вечером 5 октября. Расследуются административные и уголовные дела по факту произошедшего ЧП. Позже мэрия сообщала, что жители Хабаровского края путем голосования выбирают, каким будет новое здание сгоревшего в начале октября Театра музыкальной комедии в Хабаровске.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

хабаровск, юрий башмет, хабаровский край, театр, звезды, благотворительность, музыка