Рейтинг@Mail.ru
Байден намерен передать Украине каждый доллар, выделенный Киеву - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 13.11.2024 (обновлено: 13:40 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/bajden-1983510496.html
Байден намерен передать Украине каждый доллар, выделенный Киеву
Байден намерен передать Украине каждый доллар, выделенный Киеву - РИА Новости, 13.11.2024
Байден намерен передать Украине каждый доллар, выделенный Киеву
Президент США Джо Байден намерен передать "каждый доллар", выделенный на поддержку Украины, до конца срока, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:34
2024-11-13T13:40
в мире
украина
сша
россия
джо байден
энтони блинкен
патрик райдер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a3b67cbff4f7d8ed690720ff35ce100.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен передать "каждый доллар", выделенный на поддержку Украины, до конца срока, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении (выделенных на поддержку Украины), был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января", - заявил Блинкен в Брюсселе. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США имеют 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241112/guardian-1983251113.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742952_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_7ec48d326e5b3c9e712fa18873990b8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, энтони блинкен, патрик райдер, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Энтони Блинкен, Патрик Райдер, НАТО, Министерство обороны США
Байден намерен передать Украине каждый доллар, выделенный Киеву

Блинкен: Байден намерен передать Украине каждый выделенный доллар до конца срока

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен передать "каждый доллар", выделенный на поддержку Украины, до конца срока, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении (выделенных на поддержку Украины), был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января", - заявил Блинкен в Брюсселе.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США имеют 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
СМИ рассказали, что Байден может сделать с Украиной до своего ухода
12 ноября, 11:43
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденЭнтони БлинкенПатрик РайдерНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала