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Байден намерен передать Украине каждый доллар, выделенный Киеву

Байден намерен передать Украине каждый доллар, выделенный Киеву - РИА Новости, 13.11.2024

Байден намерен передать Украине каждый доллар, выделенный Киеву

Президент США Джо Байден намерен передать "каждый доллар", выделенный на поддержку Украины, до конца срока, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:34

2024-11-13T13:34

2024-11-13T13:40

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен передать "каждый доллар", выделенный на поддержку Украины, до конца срока, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении (выделенных на поддержку Украины), был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января", - заявил Блинкен в Брюсселе. Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США имеют 9,3 миллиарда долларов согласованной помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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