Базу в Сирии не используют для помощи "Хезболле", заявил Лаврентьев
Лаврентьев опроверг слухи об использовании базы в Сирии для снабжения "Хезболлы"
© AP Photo / Vadim SavitskyРоссийские самолеты на базе Хмеймим в Сирии
© AP Photo / Vadim Savitsky
Российские самолеты на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. Российская авиабаза в Сирии "Хмеймим" не используется для поставок Ираном оружия движению "Хезболлах" в Ливане, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Нет, это я вам подтвердить не могу. И однозначно, что мы не предоставляем свою базу для подпитки шиитской организации - ливанской "Хезболлах"... И я уверен, что этого не происходит", - сказал он, назвав такую информацию слухами.
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По его словам, в "Хмеймим" увеличилось количество иранских рейсов с гуманитарной помощью.
"Но ещё раз хочу подчеркнуть, что "Хмеймим" - это, с одной стороны, гражданский аэропорт, но, с другой стороны, это база ВВС Российской Федерации непосредственно в Сирии. Поэтому вот просто так, без досмотра, ни один груз туда доставить невозможно", - подчеркнул Лаврентьев.
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