https://ria.ru/20241113/aviabaza-1983430174.html

Базу в Сирии не используют для помощи "Хезболле", заявил Лаврентьев

Базу в Сирии не используют для помощи "Хезболле", заявил Лаврентьев - РИА Новости, 13.11.2024

Базу в Сирии не используют для помощи "Хезболле", заявил Лаврентьев

Российская авиабаза в Сирии "Хмеймим" не используется для поставок Ираном оружия движению "Хезболлах" в Ливане, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T08:24

2024-11-13T08:24

2024-11-13T08:24

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сирия

иран

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александр лаврентьев

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. Российская авиабаза в Сирии "Хмеймим" не используется для поставок Ираном оружия движению "Хезболлах" в Ливане, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Нет, это я вам подтвердить не могу. И однозначно, что мы не предоставляем свою базу для подпитки шиитской организации - ливанской "Хезболлах"... И я уверен, что этого не происходит", - сказал он, назвав такую информацию слухами. По его словам, в "Хмеймим" увеличилось количество иранских рейсов с гуманитарной помощью. "Но ещё раз хочу подчеркнуть, что "Хмеймим" - это, с одной стороны, гражданский аэропорт, но, с другой стороны, это база ВВС Российской Федерации непосредственно в Сирии. Поэтому вот просто так, без досмотра, ни один груз туда доставить невозможно", - подчеркнул Лаврентьев.

https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html

https://ria.ru/20240928/izrail-1975196338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, иран, ливан, александр лаврентьев, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024