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Базу в Сирии не используют для помощи "Хезболле", заявил Лаврентьев - РИА Новости, 13.11.2024
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08:24 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/aviabaza-1983430174.html
Базу в Сирии не используют для помощи "Хезболле", заявил Лаврентьев
Базу в Сирии не используют для помощи "Хезболле", заявил Лаврентьев - РИА Новости, 13.11.2024
Базу в Сирии не используют для помощи "Хезболле", заявил Лаврентьев
Российская авиабаза в Сирии "Хмеймим" не используется для поставок Ираном оружия движению "Хезболлах" в Ливане, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T08:24
2024-11-13T08:24
в мире
сирия
иран
ливан
александр лаврентьев
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. Российская авиабаза в Сирии "Хмеймим" не используется для поставок Ираном оружия движению "Хезболлах" в Ливане, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. "Нет, это я вам подтвердить не могу. И однозначно, что мы не предоставляем свою базу для подпитки шиитской организации - ливанской "Хезболлах"... И я уверен, что этого не происходит", - сказал он, назвав такую информацию слухами. По его словам, в "Хмеймим" увеличилось количество иранских рейсов с гуманитарной помощью. "Но ещё раз хочу подчеркнуть, что "Хмеймим" - это, с одной стороны, гражданский аэропорт, но, с другой стороны, это база ВВС Российской Федерации непосредственно в Сирии. Поэтому вот просто так, без досмотра, ни один груз туда доставить невозможно", - подчеркнул Лаврентьев.
https://ria.ru/20241107/tsakhal-1982467819.html
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в мире, сирия, иран, ливан, александр лаврентьев, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Иран, Ливан, Александр Лаврентьев, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Базу в Сирии не используют для помощи "Хезболле", заявил Лаврентьев

Лаврентьев опроверг слухи об использовании базы в Сирии для снабжения "Хезболлы"

© AP Photo / Vadim SavitskyРоссийские самолеты на базе Хмеймим в Сирии
Российские самолеты на базе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Vadim Savitsky
Российские самолеты на базе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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АСТАНА, 13 ноя - РИА Новости. Российская авиабаза в Сирии "Хмеймим" не используется для поставок Ираном оружия движению "Хезболлах" в Ливане, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Нет, это я вам подтвердить не могу. И однозначно, что мы не предоставляем свою базу для подпитки шиитской организации - ливанской "Хезболлах"... И я уверен, что этого не происходит", - сказал он, назвав такую информацию слухами.
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По его словам, в "Хмеймим" увеличилось количество иранских рейсов с гуманитарной помощью.
"Но ещё раз хочу подчеркнуть, что "Хмеймим" - это, с одной стороны, гражданский аэропорт, но, с другой стороны, это база ВВС Российской Федерации непосредственно в Сирии. Поэтому вот просто так, без досмотра, ни один груз туда доставить невозможно", - подчеркнул Лаврентьев.
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В миреСирияИранЛиванАлександр ЛаврентьевХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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