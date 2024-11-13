https://ria.ru/20241113/ates-1983555715.html

Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС

Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС - РИА Новости, 13.11.2024

Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС

Попытки ряда западных стран насытить повестку АТЭС политическими вопросами во время председательства Перу в организации успеха не имели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:44

2024-11-13T15:44

2024-11-13T15:44

в мире

перу

россия

лима (город)

игорь романченко (посол рф в перу )

алексей оверчук

саммит атэс в лиме

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156041/23/1560412312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f544e5600bd315e4c841d0b3762a683f.jpg

ЛИМА, 13 ноя - РИА Новости. Попытки ряда западных стран насытить повестку АТЭС политическими вопросами во время председательства Перу в организации успеха не имели, сообщил РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. "Что касается в целом политизации перуанской внешней политики, я бы не стал так судить. Лучшим доказательством является АТЭС, где рассматриваются практические и технические вопросы. И попытки некоторых западных стран насытить повестку дня АТЭС политическими вопросами при перуанском председательстве успеха не имели", - сказал посол. В Лиме с 10 по 16 ноября проводится Неделя лидеров экономик АТЭС, участие в которой подтвердили все страны объединения. Россию на саммите представляет вице-премьер Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20241111/lima-1983201896.html

перу

россия

лима (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, перу, россия, лима (город), игорь романченко (посол рф в перу ), алексей оверчук, саммит атэс в лиме