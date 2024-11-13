https://ria.ru/20241113/ates-1983555715.html
Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС
Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС - РИА Новости, 13.11.2024
Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС
Попытки ряда западных стран насытить повестку АТЭС политическими вопросами во время председательства Перу в организации успеха не имели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:44
2024-11-13T15:44
2024-11-13T15:44
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перу
россия
лима (город)
игорь романченко (посол рф в перу )
алексей оверчук
саммит атэс в лиме
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ЛИМА, 13 ноя - РИА Новости. Попытки ряда западных стран насытить повестку АТЭС политическими вопросами во время председательства Перу в организации успеха не имели, сообщил РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. "Что касается в целом политизации перуанской внешней политики, я бы не стал так судить. Лучшим доказательством является АТЭС, где рассматриваются практические и технические вопросы. И попытки некоторых западных стран насытить повестку дня АТЭС политическими вопросами при перуанском председательстве успеха не имели", - сказал посол. В Лиме с 10 по 16 ноября проводится Неделя лидеров экономик АТЭС, участие в которой подтвердили все страны объединения. Россию на саммите представляет вице-премьер Алексей Оверчук.
https://ria.ru/20241111/lima-1983201896.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, россия, лима (город), игорь романченко (посол рф в перу ), алексей оверчук, саммит атэс в лиме
В мире, Перу, Россия, Лима (город), Игорь Романченко (посол РФ в Перу ), Алексей Оверчук, Саммит АТЭС в Лиме
Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС
Посол Романченко: попытки Запада политизировать повестку АТЭС не имели успеха