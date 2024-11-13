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Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС - РИА Новости, 13.11.2024
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15:44 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/ates-1983555715.html
Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС
Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС - РИА Новости, 13.11.2024
Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС
Попытки ряда западных стран насытить повестку АТЭС политическими вопросами во время председательства Перу в организации успеха не имели, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:44
2024-11-13T15:44
в мире
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россия
лима (город)
игорь романченко (посол рф в перу )
алексей оверчук
саммит атэс в лиме
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ЛИМА, 13 ноя - РИА Новости. Попытки ряда западных стран насытить повестку АТЭС политическими вопросами во время председательства Перу в организации успеха не имели, сообщил РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко. "Что касается в целом политизации перуанской внешней политики, я бы не стал так судить. Лучшим доказательством является АТЭС, где рассматриваются практические и технические вопросы. И попытки некоторых западных стран насытить повестку дня АТЭС политическими вопросами при перуанском председательстве успеха не имели", - сказал посол. В Лиме с 10 по 16 ноября проводится Неделя лидеров экономик АТЭС, участие в которой подтвердили все страны объединения. Россию на саммите представляет вице-премьер Алексей Оверчук.
https://ria.ru/20241111/lima-1983201896.html
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в мире, перу, россия, лима (город), игорь романченко (посол рф в перу ), алексей оверчук, саммит атэс в лиме
В мире, Перу, Россия, Лима (город), Игорь Романченко (посол РФ в Перу ), Алексей Оверчук, Саммит АТЭС в Лиме
Посол рассказал о попытках Запада политизировать повестку АТЭС

Посол Романченко: попытки Запада политизировать повестку АТЭС не имели успеха

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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ЛИМА, 13 ноя - РИА Новости. Попытки ряда западных стран насытить повестку АТЭС политическими вопросами во время председательства Перу в организации успеха не имели, сообщил РИА Новости посол РФ в Перу Игорь Романченко.
"Что касается в целом политизации перуанской внешней политики, я бы не стал так судить. Лучшим доказательством является АТЭС, где рассматриваются практические и технические вопросы. И попытки некоторых западных стран насытить повестку дня АТЭС политическими вопросами при перуанском председательстве успеха не имели", - сказал посол.
В Лиме с 10 по 16 ноября проводится Неделя лидеров экономик АТЭС, участие в которой подтвердили все страны объединения. Россию на саммите представляет вице-премьер Алексей Оверчук.
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Представители всех экономик АТЭС будут присутствовать на саммите в Лиме
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В миреПеруРоссияЛима (город)Игорь Романченко (посол РФ в Перу )Алексей ОверчукСаммит АТЭС в Лиме
 
 
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