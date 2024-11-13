https://ria.ru/20241113/armeniya-1983571756.html
Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций
Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций - РИА Новости, 13.11.2024
Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по итогам его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Ереван направил Баку предложения по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:46
2024-11-13T16:46
2024-11-13T16:52
ереван
баку
в мире
никол пашинян
ильхам алиев
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:118:2725:1651_1920x0_80_0_0_a148de1981cb3aabd9bc9a0dde518288.jpg
ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по итогам его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Ереван направил Баку предложения по разблокированию региональных коммуникаций, что может быть приемлемым для обеих сторон."Важнейшим событием в Казани было то, что, похоже, мы можем достичь разблокирования региональных коммуникаций, которое может быть взаимоприемлемым. Мы это предложение передали Азербайджану", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
https://ria.ru/20241022/armeniya-1979410703.html
ереван
баку
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909515462_0:0:2429:1822_1920x0_80_0_0_b2e0c55f8323d33c1c3ef225c762cb8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, баку, в мире, никол пашинян, ильхам алиев, армения
Ереван, Баку, В мире, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Армения
Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций
Пашинян: Ереван направил Баку предложение по региональным коммуникациям