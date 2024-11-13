https://ria.ru/20241113/armeniya-1983571756.html

Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций

Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций - РИА Новости, 13.11.2024

Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по итогам его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Ереван направил Баку предложения по... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T16:46

2024-11-13T16:46

2024-11-13T16:52

ереван

баку

в мире

никол пашинян

ильхам алиев

армения

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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по итогам его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Ереван направил Баку предложения по разблокированию региональных коммуникаций, что может быть приемлемым для обеих сторон."Важнейшим событием в Казани было то, что, похоже, мы можем достичь разблокирования региональных коммуникаций, которое может быть взаимоприемлемым. Мы это предложение передали Азербайджану", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

https://ria.ru/20241022/armeniya-1979410703.html

ереван

баку

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Дарья Буймова

ереван, баку, в мире, никол пашинян, ильхам алиев, армения