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Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций - РИА Новости, 13.11.2024
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16:46 13.11.2024 (обновлено: 16:52 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/armeniya-1983571756.html
Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций
Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций - РИА Новости, 13.11.2024
Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по итогам его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Ереван направил Баку предложения по... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T16:46
2024-11-13T16:52
ереван
баку
в мире
никол пашинян
ильхам алиев
армения
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по итогам его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Ереван направил Баку предложения по разблокированию региональных коммуникаций, что может быть приемлемым для обеих сторон."Важнейшим событием в Казани было то, что, похоже, мы можем достичь разблокирования региональных коммуникаций, которое может быть взаимоприемлемым. Мы это предложение передали Азербайджану", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
https://ria.ru/20241022/armeniya-1979410703.html
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ереван, баку, в мире, никол пашинян, ильхам алиев, армения
Ереван, Баку, В мире, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Армения
Ереван направил Баку предложение о разблокировке региональных коммуникаций

Пашинян: Ереван направил Баку предложение по региональным коммуникациям

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что по итогам его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Ереван направил Баку предложения по разблокированию региональных коммуникаций, что может быть приемлемым для обеих сторон.
"Важнейшим событием в Казани было то, что, похоже, мы можем достичь разблокирования региональных коммуникаций, которое может быть взаимоприемлемым. Мы это предложение передали Азербайджану", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
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ЕреванБакуВ миреНикол ПашинянИльхам АлиевАрмения
 
 
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