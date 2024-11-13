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Суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста фигурантам дела Wildberries - РИА Новости, 13.11.2024
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20:43 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/arest-1983620937.html
Суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста фигурантам дела Wildberries
Суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста фигурантам дела Wildberries - РИА Новости, 13.11.2024
Суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста фигурантам дела Wildberries
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следователя о продлении ареста 25 фигурантам дела о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, материалы... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:43
2024-11-13T20:43
происшествия
москва
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следователя о продлении ареста 25 фигурантам дела о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, материалы зарегистрированы в картотеке суда. В базе судов зарегистрированы материалы о продлении срока содержания под стражей 25 фигурантам дела о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, рассмотрения ходатайств следователя назначены в разные дни с 13 по 15 ноября, указывается в картотеке дел. В конце сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries в центре Москвы. Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Как говорится в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением". Стрельба возле офиса Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла 18 сентября. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
https://ria.ru/20240925/wildberries-1974518890.html
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происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста фигурантам дела Wildberries

Суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста 25 фигурантам дела Wildberries

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец смешанных единоборств Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, на заседании Басманного суда Москвы
Боец смешанных единоборств Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец смешанных единоборств Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следователя о продлении ареста 25 фигурантам дела о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, материалы зарегистрированы в картотеке суда.
В базе судов зарегистрированы материалы о продлении срока содержания под стражей 25 фигурантам дела о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, рассмотрения ходатайств следователя назначены в разные дни с 13 по 15 ноября, указывается в картотеке дел.
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В конце сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries в центре Москвы. Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
Как говорится в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением".
Стрельба возле офиса Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла 18 сентября. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
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