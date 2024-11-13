https://ria.ru/20241113/arest-1983620937.html

Суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста фигурантам дела Wildberries

Суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста фигурантам дела Wildberries - РИА Новости, 13.11.2024

Суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста фигурантам дела Wildberries

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следователя о продлении ареста 25 фигурантам дела о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, материалы... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:43

2024-11-13T20:43

2024-11-13T20:43

происшествия

москва

россия

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973849525_0:150:2729:1685_1920x0_80_0_0_70bd701321c935caf42fcb3f21616818.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следователя о продлении ареста 25 фигурантам дела о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, материалы зарегистрированы в картотеке суда. В базе судов зарегистрированы материалы о продлении срока содержания под стражей 25 фигурантам дела о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, рассмотрения ходатайств следователя назначены в разные дни с 13 по 15 ноября, указывается в картотеке дел. В конце сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries в центре Москвы. Судебные заседания прошли в закрытом режиме. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Как говорится в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением". Стрельба возле офиса Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла 18 сентября. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

https://ria.ru/20240925/wildberries-1974518890.html

https://ria.ru/20240923/peskov-1974224883.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)