https://ria.ru/20241113/arest-1983617682.html
Суд продлил арест лидеру "Левого фронта" Удальцову*
Суд продлил арест лидеру "Левого фронта" Удальцову* - РИА Новости, 13.11.2024
Суд продлил арест лидеру "Левого фронта" Удальцову*
Басманный суд Москвы до 11 января продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову*, обвиняемому в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:10
2024-11-13T20:10
2024-11-13T20:10
происшествия
москва
россия
дмитрий аграновский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы до 11 января продлил срок ареста лидеру "Левого фронта" Сергею Удальцову*, обвиняемому в оправдании терроризма, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский. "Суд продлил срок ареста до 11 января, мы обжалуем это решение", - рассказал собеседник агентства. Удальцову* предъявлено обвинение в оправдании терроризма в сети, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Удальцов* - основатель общественного движения сторонников социализма "Левый фронт". Его неоднократно задерживали в центре Москвы за участие в несогласованных акциях и демонстрациях. Летом 2014 года он был приговорен к 4,5 года заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года, а также планирование аналогичных акций в других регионах России. Последний раз перед уголовным делом Удальцов* был задержан в декабре 2023 года за проведение несанкционированной акции на Красной площади. В феврале Росфинмониторинг внес Удальцова* в перечень террористов и экстремистов.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240124/udaltsov-1923113838.html
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происшествия, москва, россия, дмитрий аграновский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Аграновский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд продлил арест лидеру "Левого фронта" Удальцову*
Суд продлил арест лидеру "Левого фронта" Удальцову до 11 января