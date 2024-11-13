https://ria.ru/20241113/amsterdam-1983633323.html

В Амстердаме начали задерживать участников пропалестинской акции

В Амстердаме начали задерживать участников пропалестинской акции - РИА Новости, 13.11.2024

В Амстердаме начали задерживать участников пропалестинской акции

Полиция Амстердама сообщила, что начала задерживать участников несогласованной демонстрации в поддержку Палестины на площади Дам. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T23:07

2024-11-13T23:07

2024-11-13T23:07

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ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Амстердама сообщила, что начала задерживать участников несогласованной демонстрации в поддержку Палестины на площади Дам. Сотрудники голландской полиции присутствуют в большом составе на площади Дам в Амстердаме, где в среду вечером началась несанкционированная пропалестинская демонстрация. "Мы приказали демонстрантам уйти. Некоторые впоследствии ушли добровольно. Остальные демонстранты окружены сотрудниками полиции. Они задержаны", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х. Отмечается, что задержанных сажают в автобусы, чтобы вывести их с площади. По данным издания Parool, в пропалестинской демонстрации участвуют около 200 человек. Они скандируют лозунги в поддержку Палестины. На месте присутствует спецназ и конная полиция. Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на четверг после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города на проведение там демонстрации. В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Позднее пострадавшие были выписаны из больниц. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив антисемитский характер атак. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. После произошедшего мэр Амстердама Фемке Халсема объявила о запрете демонстраций в выходные и введении дополнительных мер в городе. Несмотря на запрет, пропалестинские демонстранты вышли на площадь Дам в минувшее воскресенье. Полиция задержала более 50 участников несанкционированной акции. После этого власти города продлили запрет на демонстрации до 14 ноября.

https://ria.ru/20241110/zaderzhaniya-1982965466.html

https://ria.ru/20241113/parizh-1983626880.html

https://ria.ru/20241111/aktivisty-1982992248.html

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в мире, амстердам, палестина, нидерланды, герт вилдерс, израиль