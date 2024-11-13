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В Амстердаме начали задерживать участников пропалестинской акции - РИА Новости, 13.11.2024
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23:07 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/amsterdam-1983633323.html
В Амстердаме начали задерживать участников пропалестинской акции
В Амстердаме начали задерживать участников пропалестинской акции - РИА Новости, 13.11.2024
В Амстердаме начали задерживать участников пропалестинской акции
Полиция Амстердама сообщила, что начала задерживать участников несогласованной демонстрации в поддержку Палестины на площади Дам. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T23:07
2024-11-13T23:07
в мире
амстердам
палестина
нидерланды
герт вилдерс
израиль
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ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Амстердама сообщила, что начала задерживать участников несогласованной демонстрации в поддержку Палестины на площади Дам. Сотрудники голландской полиции присутствуют в большом составе на площади Дам в Амстердаме, где в среду вечером началась несанкционированная пропалестинская демонстрация. "Мы приказали демонстрантам уйти. Некоторые впоследствии ушли добровольно. Остальные демонстранты окружены сотрудниками полиции. Они задержаны", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х. Отмечается, что задержанных сажают в автобусы, чтобы вывести их с площади. По данным издания Parool, в пропалестинской демонстрации участвуют около 200 человек. Они скандируют лозунги в поддержку Палестины. На месте присутствует спецназ и конная полиция. Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на четверг после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города на проведение там демонстрации. В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Позднее пострадавшие были выписаны из больниц. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив антисемитский характер атак. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. После произошедшего мэр Амстердама Фемке Халсема объявила о запрете демонстраций в выходные и введении дополнительных мер в городе. Несмотря на запрет, пропалестинские демонстранты вышли на площадь Дам в минувшее воскресенье. Полиция задержала более 50 участников несанкционированной акции. После этого власти города продлили запрет на демонстрации до 14 ноября.
https://ria.ru/20241110/zaderzhaniya-1982965466.html
https://ria.ru/20241113/parizh-1983626880.html
https://ria.ru/20241111/aktivisty-1982992248.html
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в мире, амстердам, палестина, нидерланды, герт вилдерс, израиль
В мире, Амстердам, Палестина, Нидерланды, Герт Вилдерс, Израиль
В Амстердаме начали задерживать участников пропалестинской акции

Полиция в Амстердаме начала задерживать участников акции в поддержку Палестины

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Амстердама сообщила, что начала задерживать участников несогласованной демонстрации в поддержку Палестины на площади Дам.
Сотрудники голландской полиции присутствуют в большом составе на площади Дам в Амстердаме, где в среду вечером началась несанкционированная пропалестинская демонстрация.
Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированной пропалестинской демонстрации в центре Амстердама, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Parool: на пропалестинской акции в Амстердаме задержали около ста человек
10 ноября, 20:12
"Мы приказали демонстрантам уйти. Некоторые впоследствии ушли добровольно. Остальные демонстранты окружены сотрудниками полиции. Они задержаны", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.
Отмечается, что задержанных сажают в автобусы, чтобы вывести их с площади.
По данным издания Parool, в пропалестинской демонстрации участвуют около 200 человек. Они скандируют лозунги в поддержку Палестины. На месте присутствует спецназ и конная полиция.
Полиция в Париже применила слезоточивый газ для разгона акции накануне матча Франция-Израиль - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Париже полиция на пропалестинской акции применила слезоточивый газ
Вчера, 21:52
Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на четверг после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города на проведение там демонстрации.
В результате беспорядков пятеро пострадавших были госпитализированы, 62 человека задержаны. Позднее пострадавшие были выписаны из больниц.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив антисемитский характер атак. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных.
После произошедшего мэр Амстердама Фемке Халсема объявила о запрете демонстраций в выходные и введении дополнительных мер в городе. Несмотря на запрет, пропалестинские демонстранты вышли на площадь Дам в минувшее воскресенье. Полиция задержала более 50 участников несанкционированной акции. После этого власти города продлили запрет на демонстрации до 14 ноября.
Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Пропалестинские активисты проводят акцию у отеля в Нью-Йорке
11 ноября, 05:11
 
В миреАмстердамПалестинаНидерландыГерт ВилдерсИзраиль
 
 
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